«Сюда переезжают минчане с детьми». Побывали в интересном городке недалеко от столицы

Недалеко от руин находится дом Ивана . Мужчина уже на пенсии, часто из Минска приезжает сюда из-за 92-летнего отца. Тот наотрез отказывается покидать родной дом. В Ивенец когда-то переехал прадед. Он и построил хату, в котором потом выросло два поколения семьи.

– После школы я оказался в Севастополе, служил на лодке. Променял свою Волмянку на море, - улыбается мужчина. – Детство здесь было очень интересным. Речка была красивой, не заросшая, как теперь. Когда-то действовала и лодочная станция, да и у местных тоже были свои лодки. Устраивали с ребятами на них соревнования. Детей было много, поэтому работали три школы. Одна до третьего класса, вторая до восьмого, а в третьей учились старшеклассники.

По мнению мужчины, в нынешние времена в поселке стало больше дачников. Покупают хаты белорусы не только из Минска. Его соседи, например, из Турова.