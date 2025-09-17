|
«Сюда переезжают минчане с детьми». Побывали в интересном городке недалеко от столицы
Поселок Ивенец находится в часе езды от Минска. Место для туризма очень интересное, но среди белорусов и иностранцев большой популярностью не пользуется. Хотя каждая достопримечательность тут может рассказать о том или ином столетии: руины панской усадьбы, два костела, церковь на месте каменного храма, была здесь даже синагога. Впервые поселок упоминается как частные владения Витовта. Со временем тут поселились белорусы, евреи и поляки. С 1921 года Ивенец находился в составе Польши, а в 1939-м вместе со всей Западной Беларусью воссоединился с БССР. Сегодня, в День народного единства, мы погуляли по атмосферным улочкам Ивенца, поговорили с его жителями и узнали много интересного.
Легенда гласит, что князь Свидригайло ввел в своих владениях право первой брачной ночи. Но оружейник Налиб и ткачиха Волма решили этого избежать. Влюбленные украли лошадей и скакали целую ночь подальше от погони. Утром они решили отдохнуть на берегу быстротечной речки, дождаться первых лучей солнца и обвенчаться. Только Налиб и Волма расположись, как из-за тучи появился князь со своими войнами. Началась битва. Налиб сражался храбро, но этого было недостаточно, чтобы победить прибывающих солдат. Тем временем, Свидригайло подошел к Волме и приказал покориться ему. Девушка отказалась. Тогда князь выхватил нож и ударил ее в грудь со словами «вот тебе венец». Так свое название приобрел не только поселок Ивенец, но и протекающая здесь река Волма, а также лес — Налибокская пуща.
Эту сказку часто рассказывают местным молодоженам, как пример настоящей любви и верности. По второй версии Ивенец образовался после того, как одна женщина помогла королеве Боне выбраться из болота. За это она попросила королеву построить на этом месте город. Когда Бона наконец выбралась, она заметила, что с ее головы упал венец. В честь него местечко и было названо.
Какими бы красивыми эти истории не были, правды в них мало. Дело в том, что Ивенец существовал задолго до правления королевы и принадлежал не Свидригайло, а Витовту. В 1392 году тот подарил эти земли своему племяннику Андрею Сологубу. Эту дату и считают годом основания.
В некоторых старых документах можно встретить и такое название – Эвенэц, что в переводе с иврита означает «дерево» и «камень». По переписи 1934 года на этих землях проживали полторы тысячи евреев, столько же католиков, всего десять православных и четыре человека другого вероисповедания. В начале этого года в Ивенце, кстати, насчитывалось 3805 человек.
«Снять жилье проблематично, но поселок расширяется»
Мы приехали в поселок городского типа в 10 утра. Всего час на маршрутке – и от столичной суеты не осталось и следа. Во дворах – тишина, росу на траве подсвечивают солнечные лучи, даже лебеди на реке только приступили к купанию и чистке перьев.
Ощущение, что Ивенец проснулся, появляется только в центре: по дорогам ездят трактора, частенько мелькают фуры, перевозящие свежие бревна, а двери магазинов можно и не закрывать – самое популярное место в это время.
– Знаете, в больших городах люди в магазины в пижамах могут прийти, а тут бабушки собираются за молоком и яйцами как на праздник – в лучших нарядах, с макияжем, - замечает собеседница. И мы тут же видим этому подтверждение.
Напротив продуктового есть даже гостиница. С самого утра работают несколько кафе.
Проходящие мимо школьники здороваются на опережение, а потом уже пытаются вспомнить, кто мы и откуда.
– Мало ли вы учительницы. Им потом дома влетит за невоспитанность, — объясняют местные такое чудное для нас явление.
Нам же это так понравилось, что решили перенять: здоровались со всеми, кого видели, в ответ – приветствие и улыбка. Может переехать?
– Давайте! Но только сразу дом нужно покупать или участок под строительство. Снять жилье проблематично. Сейчас у нас все расширяется – появляются улицы, возводят новостройки, так как все хотят жить отдельно, – говорит Ольга, работающая в кафе напротив церкви. – За эти годы городок стал краше: поменяли фасады старых зданий, обустроили парк, поставили детские площадки. В моем детстве такого не было. В Ивенце и в соседних деревнях много переехавших минчан с детьми. Говорят, что устали от шума, хотят больше природы. Многие работают удаленно или же ездят в Минск. Если есть машина – это вообще не проблема.
Обойти все за день тут нереально. Мы проложили банальный маршрут через старые улочки. Будем честны, набережная нуждается в уходе. Возможно, до реки тоже дело дойдет, а пока на пересечении улиц Промышленной и 1 Мая строители обустраивают новую зону отдыха с крытыми беседками, скамейками и винтажными фонарями.
«Восстанавливаем столетний дом дедушки и бабушки»
Дворы не остаются без внимания: одни привлекают яркими фасадами, вторые – реконструкцией, третьи – разнообразным ландшафтом. На середине Промышленной улицы застройка прерывается. Вместо этого мы видим парк с необъятными липами. Своими кронами и массивными стволами они охраняют поместье семьи Плевако, точнее руины, которые от него остались. О том, что тут когда-то было что-то прекрасное, намекают ароматные цветы. Они рассеялись по всей площади усадьбы. Теперь это дом для пчел и шмелей. Получилась живая метафора.
На территории панского двора находится часть музея традиционной культуры. Экспозиция разместилась в отреставрированных конюшне и амбаре.
Недалеко от руин находится дом Ивана. Мужчина уже на пенсии, часто из Минска приезжает сюда из-за 92-летнего отца. Тот наотрез отказывается покидать родной дом. В Ивенец когда-то переехал прадед. Он и построил хату, в котором потом выросло два поколения семьи.
– После школы я оказался в Севастополе, служил на лодке. Променял свою Волмянку на море, - улыбается мужчина. – Детство здесь было очень интересным. Речка была красивой, не заросшая, как теперь. Когда-то действовала и лодочная станция, да и у местных тоже были свои лодки. Устраивали с ребятами на них соревнования. Детей было много, поэтому работали три школы. Одна до третьего класса, вторая до восьмого, а в третьей учились старшеклассники.
По мнению мужчины, в нынешние времена в поселке стало больше дачников. Покупают хаты белорусы не только из Минска. Его соседи, например, из Турова.
Много веков местечко прославляли местные мастера. Только в 30-е годы прошлого века в Ивенце было 17 гончарных заводиков.
После войны в поселке активно начали развивать разного рода промышленность. Появился завод художественной керамики и вышивки, консервный завод, который потом переделали в кондитерскую фабрику. Знаменитые ивенецкие «Коровки» стали настоящей легендой в Беларуси. Потом, правда, компания обанкротилась. На ее место пришел «Слодыч». Он, кстати, продолжает выпускать конфеты, что стали визитной карточкой поселка. До сих пор работают и некоторые гончарные мастерские.
Лена и ее семья живет в квартире. Вместе с супругом они строили ее в кооперативе. В Ивенце пустила корни ее бабушка, перебравшаяся сюда из деревни недалеко от Ракова.
– В свое время мой прадед был на заработках на заводе в Америке. Он привез оттуда много золота, которое обменял на землю в деревне. К сожалению, семейное гнездо там сохранить не удалось. Надеюсь, что это удастся сделать хотя бы у нас в поселке. Мы с супругом восстанавливаем столетний дом дедушки и бабушки.
Девушка рассказывает, что после свадьбы они с мужем пытались обустроиться в Минске, но уехали оттуда спустя два месяца.
– Понимали, что там больше возможностей, но в Ивенце тоже есть вся инфраструктура. Раньше мы вдвоем с мужем ездили на работу в Минск, сейчас я нашла хорошее место у нас. В родном городе легче живется. Здесь и люди другие – добрые, верующие. Городок маленький, поэтому все друг друга уважают, стараются не обижать.
«Живем на 17 Cентября: тут все самое необходимое под боком»
18 марта 1921 года между РСФСР и Польской Республикой был подписан Рижский мирный договор, который завершил советско-польскую войну 1919-1921 годов. С того момента по 17 сентября 1939 года территории Западной Беларуси находились под Польшей. В их числе оказался и Ивенец. Таким образом, поселок стал приграничным и стратегически важным для поляков. На окраине они разместили корпус приграничной охраны. Здесь был построен аэродром, появились большие конюшни. Лошади позволяли быстро добираться до границы в районе Ракова и Волмы. Соседями ивенчан стали семьи польских офицеров.
По рассказам историков, по улице Старое место, которая сейчас называется Дзержинская, был дом жолнежа - клуб, где ставили театральные постановки. В них участвовали не только приезжие, но и местные жители. В поселке сразу начала работать семилетняя польская школа. Свои двери открыли и два костела, но о них позже.
О том периоде в музее хранится не так много информации. Работники говорят, что многие документы и фотографии польские офицеры увезли с собой. Мало чего помнят и жители. Большинство заставших то время уже нет в живых, а тех, кто при памяти, были еще совсем детьми.
И сегодня в поселке еще можно услышать польскую речь, на этом языке иногда проводят службы в костелах. По привычке старшее поколение порой называют местечко Ивéнец, а среди собеседников встречаются Тадеуш, Божена и Аглая.
Еще одним напоминанием 18-летней истории служит главная улица, по которой советская армия пришла в Ивенец 17 сентября 1939 года. Тогда она носила название Раковская. Позже ее переименовали в честь даты воссоединения народов Беларуси.
По сей день улица остается одной из основных. Через нее идет путь в Раков и Минск. С двух сторон близко друг к другу стоят деревенские дома с вытянутыми участками.
Большинство из них, кажется, сегодня служат дачами. Территории засажены цветами, редко попадаются огороды. Из питомцев – только собаки да коты. Что-то перестраивают, что-то возвели с нуля, зацепился глаз и за ноу-хау – к дому пристроена стеклянная веранда с колодцем внутри. А что, зимой достаточно удобно.
Дедушка и бабушка Геннадия приехали в Ивенец из деревни Судники. Его родители и он сам родились в поселке.
– Долгое время я жил на родине супруги в Мозыре, а с выходом на пенсию мы решили перебраться обратно в Ивенец. В родительском доме живет племянница, а мы же обзавелись столетним срубом, который привели в порядок внутри и снаружи, ввели коммуникации для удобства. Тот, кто местечко наше не знает, мог купить дом и на краю Ивенца, а потом бы до центра добирался полчаса пешком. У нас же тут все самое необходимое под боком.
Геннадий говорит, что нынешний Ивенец и городок его детства сильно отличаются. Он очень ностальгирует по прошлому.
– Вроде поселок расширяется, а выглядеть центр стал хуже, мест для досуга поубавилось. Будучи детьми мы проводили время на танцах, посещали школьные вечера, катались на катамаранах, что были на лодочной станции. Когда-то у нас было два моста, река чище. Сейчас же заросла почти.
В Ивенце есть и продуктовый магазин, аптека, свой рынок, но по словам мужчины, еще 50 лет назад ассортимент был в разы больше.
– У нас была своя чайная, стояли палатки, где продавали вкуснейшее ивенецкое мороженое. Представляете, был даже ресторан и бар в подвале универмага.
Он вспоминает, что советские школьники ждали конца учебного года, потому что их водили на местный хлебзавод и кондитерскую фабрику. Там детей угощали сладостями, поили лимонадом.
– Ходили и на фабрику керамики. Знаю, что там даже курсы по гончарному мастерству проводили.
«Если бы было плохо, не переезжали бы из деревень и даже Минска»
На этой улице также находятся два храма – католический и православный.
Свято-Евфросиньевская церковь – самая молодая религиозная постройка в поселке. Она появилась 27 лет назад на намоленном месте — веками тут находились другие храмы. В начале 20 века местные возвели деревянную церковь, что разрушили в советские времена. Единственное, что от нее осталось, – икона Божией Матери. Теперь она хранится в современном храме. Почти два века до этого здесь был каменный костел с чудотворной иконой, который привлекал внимание пилигримов. После пожара 1888 года от здания остались лишь руины.
Костел Святого Алексея или, как называют его местные, Красный костел занял место в середине улицы 17 Сентября. Он стоит на территории старого католического кладбища. Его история тоже связана с судьбой двух влюбленных. В начале 20 века в Ивенец приехал картограф Эдвард Каверский. Он влюбился в одну из дочерей семьи Плевако Альжбету. Девушка ответила парню взаимностью, но пожениться им не разрешали, так как Эдвард был ниже статусом. Тогда парень поступил в Брестский кадетский корпус, а потом перевелся на учебу в Москву.
10 лет они ждали пока семья Плевако одобрит их союз. В честь этого мужчина пообещал построить в поселке костел. На тот момент его затея казалась нереальной, ведь католические церкви в те годы возводить не разрешали, а те, что были, массово закрывали. Каким-то образом Эдвард все-таки получил разрешения у Николая II еще до выхода царского указа «О веротерпимости» 1905 года. Костел был построен на деньги супружеской пары и семьи Плевако. Эдвард и Альжбета внесли сумму эквивалентной 20 кг золота. В 1907 году костел из красного кирпича в стиле неоготики был открыт для прихожан.
Когда Альжбета умерла, Эдвард похоронил ее в подвале костела и завещал похоронить его здесь же.
В советское атеистическое время здание использовалось под нужды Минской Государственной библиотеки имени Ленина. Роль склада для книг костел выполнял более 20 лет до 1988 года.
Наши собеседники с грустью рассказывали, как в детстве играли около него: обстреливали из рогаток витражи, растягивали на трубы орган.
Несмотря на это, Красный костел сохранился лучше всех религиозных построек. А их было немало. В Ивенце существовало и несколько синагог. До нашего времени дошла лишь одна, пусть и не действующая, - деревянная на улице Школьная. Таких в Беларуси всего три. После войны в здании располагались кинотеатр и дом культуры.
Янина тоже родом отсюда, но после окончания школы на какое-то время уехала в Гомель. Ее родители переехали сюда, будучи в браке. Сами – выходцы из деревни Западной Беларуси.
– Папа ходил в семилетнюю польскую школу. Знаю, что бабушка и дедушка с двух сторон работали сами на себя. Один дед шил тулупы, а второй был сапожником. Кроме этого, у них была своя земля, лошади и коровы. В 20-30-х таких людей на восточных землях считали кулаками, но западников репрессии особо не коснулись даже после воссоединения. Уже после войны люди начали вступать в колхозы, отдали земли, утварь и скотину.
Дом женщины находится на окраине поселка. Удаленность от центра ей очень нравится — атмосфера напоминает деревенскую, мало машин, слышно, как птицы поют.
– Ивенец всех покоряет. Когда жила в Гомеле и проходила через трудности всегда тянуло на родину. Я не плакалась маме, нет. Хотелось просто тут побыть, подышать этим воздухом. Силы можно почерпнуть только в родном доме.
Янина считает, что единственная проблема Ивенца, как других поселков, районных центров – небольшое количество рабочих мест.
– Сейчас даже колхозам рабочих нужно не так много – всех заменяют технологии. По остальному вопросов не возникает: есть своя больница, поликлиника, школа, новый детский сад. Правда, медицинских возможностей тоже стало меньше. Например, рожать девушек отправляют в другие города. За вещами и продуктами можно пойти на местный рынок. Если бы было плохо, не появлялись бы новые улицы, в Ивенец не переезжали из деревень и даже Минска.
«Живем в бывшем прокурорском доме»
Ивенчане – люди верующие, поэтому костелы и церковь работают каждый день. Здесь у католиков до сих пор существует парафия. Например, жители улицы 17 сентября относятся к Красному костелу, дома за рекой – к Белому. Но при желании можно ходить, куда нравится.
Белому костелу, что получил имя Святого Михаила Архангела, больше трехсот лет. Он был построен францисканцами в 1702 году. Их на эти земли пригласил Теодор Ванькович. Он же и дал деньги на постройку деревянного костела и жилых корпусов. Изначально для местных не проводили никаких служб. Все ходили в тот самый каменный костел на центральной площади (на месте церкви). Каменный фасад костел приобрел почти через 40 лет.
Белый костел также закрывали, отдавали здание православной церкви, а во времена СССР использовали под нужны государства. В этом плане храму Святого Михаила Архангела повезло чуть меньше, чем Красному. Сюда перенесли цех Минского проектно-конструкторского технологического института.
– Помню, что здесь его стены были испачканы мазутом. В моем детстве тут еще был высокий каменный забор. Долгое время он был закрыт. Реставрировать начали в 2000-х, – делится Алла, чей дом находится напротив костела.
Женщина приезжает в Ивенец редко, но всегда с большой радостью. Мама — местная, работала в больнице. А отец приехал сюда после войны, к своей сестре.
– Семья папы жила в районе стадиона «Динамо» в Минске. Во время войны там все разбомбили, бабушку выселили на окраину. Отец помогал партизанам, за что потом был избит почти до смерти. Тетя в 41-м стала врачом, работала в минской больнице и тоже пыталась передавать лекарства. На фронт отец сбежал в 17-летнем возрасте. Там он пережил две ампутации на ноге. Сестру немцы отправили на работу в Германию. Вернуться в Беларусь она смогла через четыре года. Бабушка шла пешком из Минска в Ивенец, чтобы увидеть свою дочь.
После возвращения в Беларусь тетя Аллы продолжила работать врачом в поселке. Так она познакомилась с будущей невесткой.
– Можно сказать, что она их и сосватала. У самой же жизнь оборвалась в молодом возрасте.
Молодой семье выделили половину площади бывшего прокурорского дома.
— Он очень большой, с высокими потолками. До сих пор здесь живут две семьи.
Алла отмечает, что отец никогда про войну не говорит. Ей запомнился лишь один момент, про который ей поведала бабушка.
— Отец воевал в Кенигсберге — нынешний Калининград — столько перенес, а отмечен наградой не был. Тогда говорили, что в тех битвах никто не выжил. Ему было обидно, конечно, но он не побоялся и написал письмо Сталину. В нем он рассказал свою историю, как его вытащила медсестра с поля боя. Через некоторое время ему пришла посылка с орденом.
Алла тоже скучает по своему детству.
— Все было красиво. Вдоль дороги росли пушистые липы, стояла мельница, на улице лежала брусчатка. Времена были тяжелыми, приходилось много работать и на предприятиях, и содержать хозяйства, но участки у людей выглядели шикарно. Хозяйки сажали разные цветы, ухаживали за клумбами. Где они их брали? Знаете, это сейчас понимаешь, как трудно им приходилось, тогда не особо это замечали. Ведь родители всеми силами дарили нам беззаботное детство.
