На берегу двух рек, со «своим» островом. Под Логойском замечен уникальный дом
17.09.2025 08:01
Источник материала: realt.by
Таких предложений мы еще не встречали —
Деревенская идиллия
Удивительное место эта Логойщина. Тут даже проезжая по делам чувствуешь себя немного на курорте — воздух, леса, холмы, крутогорье полей и, конечно, горнолыжные комплексы. Так что можете позавидовать нам — сегодня мы держим путь в Добренево, деревню рядом с Логойском.
Сама по себе деревня небольшая и каких-то важных достопримечательностей в виде старинных памятников архитектуры здесь нет. Однако все дачники знают местный родник, вода в нем чистейшая, люди с бутылками и флягами возле него — обычное дело. Мы же родник проезжаем и сворачиваем на крайнюю Криничную улицу.
Однако в дом мы попали не сразу — Иван, владелец дома, сделал нам обзорную экскурсию по своим владениям. По документам к ним относятся 19,76 сотки в частном владении плюс 3 сотки в аренде напротив дома через дорогу (в границе ограждения забором). Через дорогу — 9 соток молодого леса и кустарника.
Вы удивитесь, но рядом с участком есть и целый остров! Это луг между речкой Лагозянкой и руслом старого проточного прудика. Через Лагозянку владелец перекинул мост — чтобы можно было прогуливаться до берега более широкой Гайны. Пройдя немного влево, можно увидеть слияние двух речек.
В целом же всё пространство между домом и речками можно считать своим — строиться там нельзя, сельскохозяйственную деятельность никто не ведет, соседи на эту землю не претендуют. Соответственно, и заборов здесь нет. С террасы можно любоваться природой беспрепятственно. Стоит отметить, что владельцы эту «ничейную» часть поддерживают в порядке — островные территории периодически обкашиваются мини-трактором.
Земля вокруг дома благоустраивалась без привлечения ладшафных дизайнеров — владельцы сами хорошо справились. Нужно отдать должное: чувство стиля у них есть, на территории нет невразумительных решений в виде альпийских горок и зарослей из декоративных растений. Заметно, что для сада подбирались уникальные экземпляры, а особенности рельефа стали изюминкой участка.
Перепад высот здесь довольно большой, поэтому склоны, идущие к речке, пришлось укреплять — под травой спрятана георешетка. От парковки и вниз обустроен сухой ручей. Его русло уложено камнем-златолитом. Ручей служит и как отвод дождевых вод, и как декоративный элемент ландшафта. Воду в него, кстати, можно запустить и из скважины. Стоит отметить, что под газоном спрятана еще и система автополива.
Парковка и основные дорожки замощены массивными каменными плитами. Это песчаник толщиной 10-12 см. Его владелец заказывал напрямую с карьера в Краснодарском крае, сразу две фуры. Укладка была сродни ювелирной работе: каждый элемент весом до 60 кг подбирался по форме, вручную выставлялся по уровню. Как ругались при этом мастера-укладчики — опустим, но результат они могут смело вписывать в свое портфолио как пример удачной реализации.
Ландшафтную доминанту участку задают гигантские валуны по 7-10 тонн каждый. Владелец говорит, что сами по себе камни стоили недорого — дороже обошлись их перевозка и разгрузка.
— Когда их сгружали, у нас тут маленькое землетрясение случилось — со стен в доме падали картины, — рассказывает он. — Зачем они на участке? Просто понравились. Это не бутафория, а настоящие произведения природы.
Главным героем здесь является уличная печь. Над ее оформлением работал белорусский художник,
— Работа над комплексом заняла у художника около полугода, — рассказывает владелец. — Дело это не из легких — каждый штрих, каждая деталь требует внимания, концентрации. Работал каждый день, практически в любую погоду.
Работа мастера не только декоративна, но и функциональна. На этой печи можно готовить абсолютно все: от плова в казане до пиццы. Важно и то, что мастер дал гарантию на свою работу в условиях улицы — за 5 лет ничего не отслоилось и не потрескалось. Стоил же этот арт-объект примерно 10 тысяч долларов.
Массивный обеденный стол тоже своего рода произведение искусства. Его основание переделано из станины старой швейной машинки «Зингер», а столешница изготовлена из капа тополя (нароста на дереве) и залита эпоксидной смолой, подчеркивающей природный рисунок.
Рядом с печным комплексом оборудована кухонная зона с мойкой с горячей и холодной водой. Столешница здесь из цельной плиты натурального гранита с живым, не повторяющимся рисунком (только она одна стоит 900 долларов).
Недешево обошелся и настил террасы — под ногами не лиственница или сосна, а кумару — ценная порода дерева, известная как бразильский тик. Это материал на века: доска не боится влаги, не коробится и не требует ежегодного ухода. Древесина настолько плотная, что вбить в нее гвоздь или вкрутить саморез не выйдет.
А что в доме?
Внутри дома владельцы даже не пытались делать «евроремонт» — им оказался ближе интерьер с сохранение аутентичных деталей, указывающих на историю дома. Стены из тесаных крепких бревен зачистили и покрыли полупрозрачной пропиткой, межвенцовые швы аккуратно законопатили льняным канатом. Потолки тоже можно считать частью деревенского наследства: деревянные, по балкам. Межкомнатные двери тоже сохранили — они служат исправно, выглядят как новые.
С полами было сложнее, их пришлось перекладывать. В самой большой комнате, которая является одновременно и спальней хозяев, теперь лежит новая дубовая доска. И речь не про заводское ровное изделие — это доски с природными краями. И как их плотники подогнали друг к другу? К лагам они, кстати, крепятся не на гвозди или саморезы, а на деревянные шпунты.
Вода в дом поступает из собственной скважины, с предварительной очисткой на станции обезжелезивания. Канализация тоже современная — установлен автономный септик.
Проводка новая, но в ретро-стиле — провода в оплетке, крепятся через керамические изоляторы, розетки и выключатели — бронзовые. Мощности электросети достаточно, чтобы поддерживать температуру дома в отсутствие владельцев в автономном режиме с помощью электроконвекторов.
Цена вопроса
Игорь Тарасевич, риелтер:
