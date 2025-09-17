На берегу двух рек, со «своим» островом. Под Логойском замечен уникальный дом

Однако в дом мы попали не сразу — Иван, владелец дома, сделал нам обзорную экскурсию по своим владениям. По документам к ним относятся 19,76 сотки в частном владении плюс 3 сотки в аренде напротив дома через дорогу (в границе ограждения забором). Через дорогу — 9 соток молодого леса и кустарника.

Вы удивитесь, но рядом с участком есть и целый остров! Это луг между речкой Лагозянкой и руслом старого проточного прудика. Через Лагозянку владелец перекинул мост — чтобы можно было прогуливаться до берега более широкой Гайны. Пройдя немного влево, можно увидеть слияние двух речек.