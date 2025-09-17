ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
На берегу двух рек, со «своим» островом. Под Логойском замечен уникальный дом

17.09.2025  
Таких предложений мы еще не встречали — продается дом на берегу сразу двух речек и участком с практически «своим» островом. Место уникальное — рядом с лесом, горнолыжным курортом и всего в 25 минутах от Минска. Сегодня мы встретились с владельцем этих угодий, узнали, сколько он вложил в ремонт, благоустройство и арт-объекты, и за сколько он готов всё это продать. 


Деревенская идиллия

Удивительное место эта Логойщина. Тут даже проезжая по делам чувствуешь себя немного на курорте — воздух, леса, холмы, крутогорье полей и, конечно, горнолыжные комплексы. Так что можете позавидовать нам — сегодня мы держим путь в Добренево, деревню рядом с Логойском. 

Вся дорога из Минска занимает примерно 25 минут. С бетонки в деревню сделана двухуровневая развязка, дальше — через лес по новому асфальту. 


Сама по себе деревня небольшая и каких-то важных достопримечательностей в виде старинных памятников архитектуры здесь нет. Однако все дачники знают местный родник, вода в нем чистейшая, люди с бутылками и флягами возле него — обычное дело. Мы же родник проезжаем и сворачиваем на крайнюю Криничную улицу.


Выходим из машины и наблюдаем то, что в книжках называют «деревенская идиллия»: высокие липы, за ними — поле и лес, за заборами сады с наливными яблоками и сливами. 


Владелец говорит, что дом покупался уже на этапе реконструкции — снаружи многое было сделано. Но и он проделал большую работу: у дома появились пристройки в виде просторного санузла и террасы с зоной барбекю.


Однако в дом мы попали не сразу — Иван, владелец дома, сделал нам обзорную экскурсию по своим владениям. По документам к ним относятся 19,76 сотки в частном владении плюс 3 сотки в аренде напротив дома через дорогу (в границе ограждения забором). Через дорогу — 9 соток молодого леса и кустарника.

Вы удивитесь, но рядом с участком есть и целый остров! Это луг между речкой Лагозянкой и руслом старого проточного прудика. Через Лагозянку владелец перекинул мост — чтобы можно было прогуливаться до берега более широкой Гайны. Пройдя немного влево, можно увидеть слияние двух речек.




В целом же всё пространство между домом и речками можно считать своим — строиться там нельзя, сельскохозяйственную деятельность никто не ведет, соседи на эту землю не претендуют. Соответственно, и заборов здесь нет. С террасы можно любоваться природой беспрепятственно. Стоит отметить, что владельцы эту «ничейную» часть поддерживают в порядке — островные территории периодически обкашиваются мини-трактором.



Земля вокруг дома благоустраивалась без привлечения ладшафных дизайнеров — владельцы сами хорошо справились. Нужно отдать должное: чувство стиля у них есть, на территории нет невразумительных решений в виде альпийских горок и зарослей из декоративных растений. Заметно, что для сада подбирались уникальные экземпляры, а особенности рельефа стали изюминкой участка. 




Перепад высот здесь довольно большой, поэтому склоны, идущие к речке, пришлось укреплять — под травой спрятана георешетка. От парковки и вниз обустроен сухой ручей. Его русло уложено камнем-златолитом. Ручей служит и как отвод дождевых вод, и как декоративный элемент ландшафта. Воду в него, кстати, можно запустить и из скважины. Стоит отметить, что под газоном спрятана еще и система автополива.



Парковка и основные дорожки замощены массивными каменными плитами. Это песчаник толщиной 10-12 см. Его владелец заказывал напрямую с карьера в Краснодарском крае, сразу две фуры. Укладка была сродни ювелирной работе: каждый элемент весом до 60 кг подбирался по форме, вручную выставлялся по уровню. Как ругались при этом мастера-укладчики — опустим, но результат они могут смело вписывать в свое портфолио как пример удачной реализации. 




Ландшафтную доминанту участку задают гигантские валуны по 7-10 тонн каждый. Владелец говорит, что сами по себе камни стоили недорого — дороже обошлись их перевозка и разгрузка. 

— Когда их сгружали, у нас тут маленькое землетрясение случилось — со стен в доме падали картины, — рассказывает он. — Зачем они на участке? Просто понравились. Это не бутафория, а настоящие произведения природы.



Во второй части участка находятся банька с парилкой на дровах, хозблок-мастерская. За ним — теплица заводского изготовления.



Отдых на природе

Терраса за домом с видом на речку — особая гордость владельца. В нее вложено немало средств и сил, но это стоило того — получился настоящий комплекс для комфортного времяпрепровождения на свежем воздухе. 




Главным героем здесь является уличная печь. Над ее оформлением работал белорусский художник, скульптор Владимир Мудрагелов. У него получилось создать настоящий шедевр — барельефную яркую картину. Всё, что нам кажется стволами дерева, листвой, травой, камнями — всё сделано его руками из бетона. Стилистика комплекса продолжена в декоративно оформленной задней стене беседки.




— Работа над комплексом заняла у художника около полугода, — рассказывает владелец. — Дело это не из легких — каждый штрих, каждая деталь требует внимания, концентрации. Работал каждый день, практически в любую погоду.

Работа мастера не только декоративна, но и функциональна. На этой печи можно готовить абсолютно все: от плова в казане до пиццы. Важно и то, что мастер дал гарантию на свою работу в условиях улицы — за 5 лет ничего не отслоилось и не потрескалось. Стоил же этот арт-объект примерно 10 тысяч долларов. 


Массивный обеденный стол тоже своего рода произведение искусства. Его основание переделано из станины старой швейной машинки «Зингер», а столешница изготовлена из капа тополя (нароста на дереве) и залита эпоксидной смолой, подчеркивающей природный рисунок. 

Рядом с печным комплексом оборудована кухонная зона с мойкой с горячей и холодной водой. Столешница здесь из цельной плиты натурального гранита с живым, не повторяющимся рисунком (только она одна стоит 900 долларов). 


Недешево обошелся и настил террасы — под ногами не лиственница или сосна, а кумару — ценная порода дерева, известная как бразильский тик. Это материал на века: доска не боится влаги, не коробится и не требует ежегодного ухода. Древесина настолько плотная, что вбить в нее гвоздь или вкрутить саморез не выйдет. 




А что в доме?

Внутри дома владельцы даже не пытались делать «евроремонт» — им оказался ближе интерьер с сохранение аутентичных деталей, указывающих на историю дома. Стены из тесаных крепких бревен зачистили и покрыли полупрозрачной пропиткой, межвенцовые швы аккуратно законопатили льняным канатом. Потолки тоже можно считать частью деревенского наследства: деревянные, по балкам. Межкомнатные двери тоже сохранили — они служат исправно, выглядят как новые.





С полами было сложнее, их пришлось перекладывать. В самой большой комнате, которая является одновременно и спальней хозяев, теперь лежит новая дубовая доска. И речь не про заводское ровное изделие — это доски с природными краями. И как их плотники подогнали друг к другу? К лагам они, кстати, крепятся не на гвозди или саморезы, а на деревянные шпунты. 




Кровать в спальне тоже с историей — основание из кованого металла, изготовил кузнец под заказ. Такие существуют только в двух экземплярах — второй уехал к заказчику в Москву за 5 тысяч долларов. Ивану же кровать досталась за ту же сумму, но в рублях.




Реконструкция затронула инженерную часть дома — теперь его можно использовать для круглогодичного проживания. В пристройке оборудовали современный санузел — в плитке, с теплым полом, душевой. 




Вода в дом поступает из собственной скважины, с предварительной очисткой на станции обезжелезивания. Канализация тоже современная — установлен автономный септик. 

Проводка новая, но в ретро-стиле — провода в оплетке, крепятся через керамические изоляторы, розетки и выключатели — бронзовые. Мощности электросети достаточно, чтобы поддерживать температуру дома в отсутствие владельцев в автономном режиме с помощью электроконвекторов. 




Основное же отопление — печное. Старую кафельную печь в гостиной хозяйка отказалась менять — она стала важной частью атмосферы и истории дома. А вот печь на кухне полностью переделали, а к ее оформлению тоже приложил руку мастер Владимир Мудрагелов. 





В спальне за кухней установлена дорогая итальянская печь-камин — эту комнату можно отапливать по необходимости, если в ней кто-то ночует. Судя по всему, когда-то это была холодная пристройка к дому с выходом на задний двор.



Цена вопроса

Дом продается — владельцы купили другую недвижимость, необходимость в этой отпала. Цена — 140 тысяч долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ).

Игорь Тарасевич, риелтер:

Владельцы продают свои владения за справедливые 140 000 долларов. Цифра может показаться высокой для дома в деревне, пускай и с реконструкцией. Но, согласитесь, — это предложение точно не для тех, кто ищет квадратные метры с евроремонтом. Здесь покупается нечто большее: уникальная по природному окружению территория. Уверен, что-то подобное, на берегу, без соседей, на таком отдалении от Минска трудно найти дешевле. Тем более, что участок полностью благоустроен, с инженерными коммуникациями, мощной электролиней — есть всё, что нужно для полноценной жизни в любое время года. Этот же вариант можно рассматривать и как место для агроусадьбы, базы отдыха, аренды. Для этого уже есть природное окружение, транспортная доступность, дом с интересным интерьером, арт-объектами, современными удобствами, баня.

Позвоните по этому номеру, чтобы узнать о доме больше и договориться о просмотре: +375 (29) 642-88-80.

 
Теги: Минск
 
 
