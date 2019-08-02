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Рыцарский фест: Начало. Музыка, танцы и завораживающий огонь
02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В пятницу, 2 августа, в Мстиславль съезжаются участники, гости «Рыцарского феста». Город из современного превращается в средневековый под музыку, танцы и завораживающий огонь на Замковой горе. Вот и первые фото.
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В пятницу, 2 августа, в Мстиславль съезжаются участники, гости «Рыцарского феста». Город из современного превращается в средневековый под музыку, танцы и...
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