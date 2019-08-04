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Правила пересечения границы с детьми

05.08.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Многие граждане планируют свой отдых за пределами страны. Однако в пунктах пропуска Пинского пограничного отряда время от времени возникают ситуации, когда целые семьи приходится возвращать обратно в связи с истечением срока действия предъявляемых документов, а также отсутствием согласия законных представителей на выезд за границу несовершеннолетних граждан.

  Чтобы при пересечении границы избежать неприятностей, необходимо помнить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. №49-з «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» надо иметь при себе документы, дающие право на выезд или въезд:

  - паспорт гражданина Республики Беларусь;
  - дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;
  - служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;
  - свидетельство на возвращение в Республику Беларусь;
  - национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь;
  - проездной документ Республики Беларусь.

  Дополнительно несовершеннолетним гражданам, проживающим в районах белорусско-украинской государственной границы разрешено пересекать границу по свидетельству о рождении и нотариально заверенному ходатайству их законных представителей или в их сопровождении. 

  Чтобы планируемая вами поездка не сорвалась по причине отсутствия необходимых документов:

  * Если ребенок приобрел дееспособность в полном объеме в результате заключения брака или объявления его полностью дееспособным, то на него распространяются общий порядок выезда, как и для совершеннолетних граждан.

  * Если ребенок следует за границу в сопровождении одного или двоих родителей (законных представителей), достаточно предъявить пограничнику один из документов, подтверждающих их статус родителей (законных представителей). При этом если ребенок следует с одним из родителей, нотариальное разрешение от второго родителя не требуется.

  * Если ребенок следует без сопровождения законных представителей либо в составе организованной группы не с целью оздоровления, требуется письменное согласие обоих законных представителей. Исключения касаются случаев отсутствия одного из родителей или невозможности получения его согласия.

  * Если ребенок следует в составе организованной группы детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, без сопровождения законных представителей, при предъявлении сопровождающим их лицом списка детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в составе общей или специальной организованной группы, заверенного организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, кроме разрешения Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, подтверждающего гуманитарный характер поездки, требуется письменное согласие одного законного представителя.

  * Письменное согласие законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено:

  - нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие;
  - должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего;
  - компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

  В этом перечне отсутствуют ЖЭСы, ЖКХ.

  * Перед выездом за границу необходимо убедится в том, что срок действия документа не истек. 

  Внимание! В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. №294 «О документировании населения» документ признается недействительным по истечении одного месяца со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества владельца документа, удостоверяющего личность.

  Более подробную информацию о порядке пересечения Государственной границы Республики Беларусь можно узнать на сайте: www.gpk.gov.by либо по телефону 8(0165) 32-20-77. 

  По информации Пинского погранотряда подготовила Ирина ДЕНИСОВИЧ
 
 
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  Многие граждане планируют свой отдых за пределами страны. Однако в пунктах пропуска Пинского пограничного отряда время от времени возникают ситуации, когда...
 
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