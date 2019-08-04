Правила пересечения границы с детьми

Источник материала: Пинский Вестник

Многие граждане планируют свой отдых за пределами страны. Однако в пунктах пропуска Пинского пограничного отряда время от времени возникают ситуации, когда целые семьи приходится возвращать обратно в связи с истечением срока действия предъявляемых документов, а также отсутствием согласия законных представителей на выезд за границу несовершеннолетних граждан.



Чтобы при пересечении границы избежать неприятностей, необходимо помнить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. №49-з «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» надо иметь при себе документы, дающие право на выезд или въезд:



- паспорт гражданина Республики Беларусь;

- дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;

- служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;

- свидетельство на возвращение в Республику Беларусь;

- национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь;

- проездной документ Республики Беларусь.



Дополнительно несовершеннолетним гражданам, проживающим в районах белорусско-украинской государственной границы разрешено пересекать границу по свидетельству о рождении и нотариально заверенному ходатайству их законных представителей или в их сопровождении.



Чтобы планируемая вами поездка не сорвалась по причине отсутствия необходимых документов:



* Если ребенок приобрел дееспособность в полном объеме в результате заключения брака или объявления его полностью дееспособным, то на него распространяются общий порядок выезда, как и для совершеннолетних граждан.



* Если ребенок следует за границу в сопровождении одного или двоих родителей (законных представителей), достаточно предъявить пограничнику один из документов, подтверждающих их статус родителей (законных представителей). При этом если ребенок следует с одним из родителей, нотариальное разрешение от второго родителя не требуется.



* Если ребенок следует без сопровождения законных представителей либо в составе организованной группы не с целью оздоровления, требуется письменное согласие обоих законных представителей. Исключения касаются случаев отсутствия одного из родителей или невозможности получения его согласия.



* Если ребенок следует в составе организованной группы детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, без сопровождения законных представителей, при предъявлении сопровождающим их лицом списка детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в составе общей или специальной организованной группы, заверенного организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, кроме разрешения Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, подтверждающего гуманитарный характер поездки, требуется письменное согласие одного законного представителя.



* Письменное согласие законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено:



- нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие;

- должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего;

- компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.



В этом перечне отсутствуют ЖЭСы, ЖКХ.



* Перед выездом за границу необходимо убедится в том, что срок действия документа не истек.



Внимание! В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. №294 «О документировании населения» документ признается недействительным по истечении одного месяца со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества владельца документа, удостоверяющего личность.



Более подробную информацию о порядке пересечения Государственной границы Республики Беларусь можно узнать на сайте:

либо по телефону 8(0165) 32-20-77.



По информации Пинского погранотряда подготовила Ирина ДЕНИСОВИЧ