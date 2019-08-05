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«Удобно, хорошо, только очень холодно для нас»: Беларусь принимает два конкурса АрМИ-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проверка боевой готовности в условиях соревнований. Армейские международные игры в эти дни проходят на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два конкурса принимает Беларусь. Самые меткие стрелки обосновались на полигоне под Брестом уже второй год подряд. А вот конкурс «Полярная звезда» совершенно новый.
Конкурс «Снайперский рубеж» не самый динамичный, но пыльный воздух полигона, кажется, пропитан интригой. Каждый подход и даже выстрел может приблизить к победе или наоборот перечеркнуть все шансы на выход в следующий раунд. Во второй этап из 21 команды попадают всего восемь. Те, кто с оружием в руках, умеют все: обороняться, наступать и стрелять из неудобных положений.
Сельсо Канелонез, представитель сборной команды Венесуэлы:
Упражнение «Пирамида» – одно из самых сложных. Стреляют снайперы из пяти разных положений. Отличаются и расстояния до мишеней: самая дальняя в 600-х метрах. Перед изготовкой судьи обязательно измеряют скорость и направление ветра. Команда Монголии одна из фаворитов, в 2018 году азиаты остановилась в шаге от пьедестала. В этом рассчитывают на большее.
Баярмагнай Энхмагнай, тренер команды вооруженных сил Монголии:
Петр Бутрим, корреспондент:
И все же Армейские игры – это не столько демонстрация мощи, сколько тренировка в условиях, приближенных к боевым. Недаром к конкурсам воинского мастерства присоединяется все больше стран. Настоящий интернационал и на состязаниях под Брестом – чтобы проверить свои силы, команды прилетели за тысячи километров.
Участники не только лежат и стоят плечом к плечу на изготовке, но и тесно общаются, отстрелявшись. Ведь у каждой страны своя система подготовки.
Владимир Белый, полковник, главный судья соревнований:
Конкурс «Полярная звезда» в программе Армейских международных игр проходит впервые. Группы специального назначения будут штурмовать здания, преодолевать водные участки местности, а также выполнять сложные задачи под покровом ночи.
Вячеслав Николахин, тренер команды Вооруженных Сил России:
На белорусской земле проходят два конкурса, всего же их 32. Самый престижный – «Танковый биатлон» – в эти дни принимает подмосковный полигон Алабино. Там у наших военных пока все складывается неплохо: после второго заезда белорусский экипаж идет на втором месте. Итоговые результаты в этом и других конкурсах покажут, насколько боеспособна наша армия.
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Новости Беларуси. Проверка боевой готовности в условиях соревнований. Армейские международные игры в эти дни проходят на территории 10 государств, сообщили в...
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