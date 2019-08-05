Спортландия в СПЛ «Орленок»

Источник материала: Новости Дзержинска

ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» в очередной раз побывали в гостях у ребят из спортивно-патриотического лагеря «Орлёнок».

Это уже третья встреча и её было решено провезти в формате спортландии.

Ребята разделились на две команды и с азартом, задором и хорошим настроением выполняли различные конкурсы и эстафеты. Названия у команд были мультяшные: «Фиксики» и «Лунтики», не смотря на то, что самым маленьким участникам было по 7 лет.

Хоть одна из двух команд, с небольшим перевесом и победила, но ребят это не огорчило — ведь в конечном итоге победила дружба.















