Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные в Щучине прошел второй этап чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотокроссу.

За победу сражались более ста спортсменов не только со всей Беларуси, но и России, Литвы, Латвии и Германии.

В классе мотоциклов 85 куб. см. первенствовал Олег Махнов, выигравший оба заезда. Он же стал третьим в классе 125 «кубиков» среди юношей.

В классе мотоциклов 125 куб. см. Виталий Махнов не оставил шансов представителям СДЮСТШ г. Минска и по результатам двух заездов со стопроцентным результатом занял первое место.

В классе OPEN Владислав Махнов стал вторым, придя к финишу третьим в первом заезде и вторым в заключительном.

Еще один волковычанин Олег Житинец занял седьмое место.

В классе мотоциклов OPEN B наш земляк Алексей Журко стал третьим.

В классе ATV волковычане Станислав Павлович и Дмитрий Шило заняли четвертое и пятое место.

Фото dzyannica.by