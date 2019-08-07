«Толя, бери две». В Гомеле открылся еще один дискаунтер жестких цен «Светофор»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле появился еще один магазин низких цен «Светофор». Разместился он на улице Шилова в павильонах бывшей базы «Облторгсоюза».





Открывали магазин низких цен в разгар рабочего дня, поэтому людей в торговых залах было немного. Но ближе к обеду возле касс возникли очереди.

— Валя, смотри, доски гладильные по 14 рублей. Туалетная бумага по 26 копеек. Возьмем упаковку?

— Жанна, здесь подушки по шесть рублей.

— Нормальные?

— Ну, как на рынке в Чернигове.

— Толя, бери две. И порошок не забудь.





Кто-то из посетителей нагрузил уже полную тележку, кто-то пока приценивается: придирчиво рассматривает товар, снова кладет на полку и устремляется дальше.





Цены в «Светофоре», действительно, ниже, чем в любом городском супермаркете. На некоторые группы товаров — едва не на треть. Но и ассортимент не очень разнообразный.











К примеру, стиральных порошков всего три вида. Еще есть жидкие средства для стирки по очень низкой цене — 6,45 рублей за 4,5 литра.





— Обратите внимание на нашу холодную комнату. Колбасы и мясная продукция у нас только белорусского производства — Могилевский, Слуцкий, Гомельский мясокомбинаты, — акцентируют внимание работники магазина.





В холодной комнате — как на улице в ноябре, а самая дорогая колбаса высшего сорта стоит 14 рублей за кг. Самая дешевая бессортовая «варенка» — 2,5 рубля. Столько же — килограмм новогрудских пельменей. Под форелью в вакуумной упаковке весом 300 гр висит ценник — 6 рублей.





Безалкогольные сладкие газировки «Дюшес» и «Буратино» белорусского производства — 59 копеек за 1,5 литра. Соки — от 89 копеек за литр.

Конфеты российского производства продают по 2,80 рубля за полкило.





«Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, Казахстане и Китае. В Беларусь российская сеть пришла в 2017 году — здесь ее развивают компании «МосПродуктСервис» и «ЛенПродуктСервис». Ранее сообщалось , что российский ритейлер к концу 2019 года планирует открыть в Беларуси 50 магазинов.