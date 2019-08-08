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Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц

08.08.2019 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зов о помощи на горячую линию телеканала СТВ поступил от жителей дома в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц

Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц

Капитальный ремонт, который здесь должен был завершиться, остановился в самом начале. На стройплощадке никто не появляется второй месяц, а последствия добавили жителям еще больше хлопот.

Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц

Как живется в таком доме, узнал Вадим Смоляк.

Дышать нечем, пол, стены в испражнениях, идти по лестнице страшно: жители 12-этажки просят навести порядок в подъезде

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Новости Беларуси. Зов о помощи на горячую линию телеканала СТВ поступил от жителей дома в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Капитальный...
 
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