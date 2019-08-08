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Выборы 2019

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВЫ

осуществляется в каб.111

Дома Советов

(г.Могилев, ул.Первомайская, д.71)

 в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

перерыв с 13.00 до 14.00

 последний день приема

документов – 30 августа 2019 г.

Выборы 2019

Постановление об образовании округов

 

Выборы 2019
Указ о назначении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

 

Выборы 2019
Указ о назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

 

 
Теги: Могилев
 
 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ...
 
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