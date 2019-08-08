Выборы 2019

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09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВЫ
осуществляется в каб.111
Дома Советов
(г.Могилев, ул.Первомайская, д.71)
в рабочие дни с 8.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00
последний день приема
документов – 30 августа 2019 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ...
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