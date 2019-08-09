ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

10.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


30 июля 2019 19:42 2049

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

#никитабудетходить – под таким девизом в центре города прошел благотворительный фестиваль. Жители и гости города собрались, чтобы собрать средства на реабилитацию Никиты Шалаева в Греции.

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

До заветной цели осталось совсем чуть-чуть. И неравнодушные солигорчане объединились, чтобы завершить начатое и стать участником чуда. Ведь жители города верят, что общими усилиями они смогут сделать то, что врачи считали невозможным.

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

Ведь в самом начале прогнозы медиков были неутешительными. Но семья решила не сдаваться. И сегодня успехи Никиты Шалаева поражают: он встает, ездит на велосипеде, делает первые шаги. А для того, чтобы вернуться к полноценной жизни осталось немного. По заверению специалистов, реабилитация в Греции станет решающей. И Никита действительно будет ходить и говорить.

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

Благотворительный фестиваль организовали: ОАО «Беларуськалий», Солигорское отделение ОО «БРО «Дети в беде». Мероприятие поддержал Солигорский районный исполнительный комитет, Солигорский ГРОЧС и индивидуальные предприниматели.

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

Интересная культурно-развлекательная программа ожидала взрослых и детей. Шоу мыльных пузырей, детская анимация, выступления байкеров «IRON PRIDE МС», пенное шоу, показательные выступления солигорских рыцарей из клуба «Вольны птах», благотворительная ярмарка, а самое главное – аукцион.

Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.

Солигорчане боролись за ценные лоты:

— электронная книга, фитнес-браслет, портативная колонка к телефону и планшету от магазина «Вин@тан»;
— корзина косметики от «Oriflame»;
— абонементы на посещение фитнес-клуба «СityFitness»;
— дорогие сертификаты в студию красоты «Шоколад»;
— два билета на концерт группы «Руки вверх»;
— одежда с байкерской символикой от клуба «IRON PRIDE MC»;
— сертификат от ресторана «Шансон плюс» и др.

А самым главным лотом стал горный велосипед от магазина «Лидсобел». Он ушел «с молотка» за 350 белорусских рублей.

Благодаря фестивалю #никитабудетходить жители и гости Солигорска собрали 3244 рубля и 20 долларов США.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля 2019 19:42 2049 Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Город самых красивых закатов. Как живется в Нижнем Новгороде?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика