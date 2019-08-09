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Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
10.08.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
30 июля 2019 19:42 2049
Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел в Солигорске.
#никитабудетходить – под таким девизом в центре города прошел благотворительный фестиваль. Жители и гости города собрались, чтобы собрать средства на реабилитацию Никиты Шалаева в Греции.
До заветной цели осталось совсем чуть-чуть. И неравнодушные солигорчане объединились, чтобы завершить начатое и стать участником чуда. Ведь жители города верят, что общими усилиями они смогут сделать то, что врачи считали невозможным.
Ведь в самом начале прогнозы медиков были неутешительными. Но семья решила не сдаваться. И сегодня успехи Никиты Шалаева поражают: он встает, ездит на велосипеде, делает первые шаги. А для того, чтобы вернуться к полноценной жизни осталось немного. По заверению специалистов, реабилитация в Греции станет решающей. И Никита действительно будет ходить и говорить.
Благотворительный фестиваль организовали: ОАО «Беларуськалий», Солигорское отделение ОО «БРО «Дети в беде». Мероприятие поддержал Солигорский районный исполнительный комитет, Солигорский ГРОЧС и индивидуальные предприниматели.
Интересная культурно-развлекательная программа ожидала взрослых и детей. Шоу мыльных пузырей, детская анимация, выступления байкеров «IRON PRIDE МС», пенное шоу, показательные выступления солигорских рыцарей из клуба «Вольны птах», благотворительная ярмарка, а самое главное – аукцион.
Солигорчане боролись за ценные лоты:
Благодаря фестивалю #никитабудетходить жители и гости Солигорска собрали 3244 рубля и 20 долларов США.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 июля 2019 19:42 2049 Благотворительный фестиваль #никитабудетходить прошел...
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