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Слуцкое ЖКХ проведёт очередной аукцион по аренде имущества

12.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкое ЖКХ проведёт очередной аукцион по аренде имущества

КУП «Слуцкое ЖКХ» 6 сентября проведёт открытый аукцион по аренде недвижимости в городе. Срок договоров аренды по лотам - от 3 до 5 лет, а коэффициент к базовой ставке арендной платы - 3 (три), сообщается на сайте Слуцкого райисполкома. 

Коммунальщики сдают помещение площадью 41,9 кв. м. в здании многоквартирного жилого дома по адресу ул. Молодёжная, 8 с начальной ценой в 177,24 рублей (с НДС).

Второй лот - помещение площадью 22,5 кв. м. в здании столовой по адресу ул. Парижской Коммуны, 27. Начальная цена: 95,18 рублей.

Сдаются в аренду и помещения в здании многоквартирного жилого дома площадью 77,6 кв. м. по адресу ул. Социалистическая, 178-44. Цена стартует с 328,25 рублей.

Аренда помещений и часть коридора площадью 28,21 м. кв. в административном здании по ул. Жукова, 17 стартует с цены в 119,33 рублей.

И ещё один лот - здание склада в 13-м в/г площадью 207,8 кв. м. и по начальной цене в 878,99 рублей с НДС.

Аукцион состоится 6 сентября в 9:00 в административном здании на 4-м этаже (в актовом зале) по адресу: г. Слуцк, ул. Пионерская, 23.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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КУП «Слуцкое ЖКХ» 6 сентября проведёт открытый аукцион по аренде недвижимости в городе. Срок договоров аренды по лотам - от 3 до 5 лет, а коэффициент к базовой ставке...
 
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