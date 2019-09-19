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«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свадебный бум в день трех девяток – такое сочетание обещает счастье супругам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту дату днем рождения семьи только в Минске выбрали более сотни пар. Чтобы расписать всех желающих, ЗАГСы даже изменили график работы.
Дня трех девяток Любовь и Сергей ждали несколько лет. 19 числа четыре года назад тренер и менеджер по продажам познакомились на стадионе во время разминки. И сразу поняли: в их судьбе нумерология – это не просто спортивный интерес, слишком много цифровых совпадений.
Любовь и Сергей Мясниковичи:
А вот молодожены Франевы над магией цифр не думали. Это просто судьба.
Алексей Франев:
Такого плодотворного четверга в ЗАГСах не припомнят. Даже изменили график работы: с девяти утра свадебный марафон.
Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:
Только в Минске более 100 пар решили сказать «да» в этот день. Если верить мировым культурам, три девятки в дате обещают счастье в семье.
Алла Корнилова, нумеролог:
Сложно не согласится, глядя на эту пару. Родители невесты поженились тоже в день трех девяток, только 30 лет назад. У них родились две дочки – конечно, девятого числа.
Свадебный бум в красивые даты – это уже традиция. В последние годы наметилась еще одна тенденция: к браку белорусы стали подходить ответственнее. Сначала образование, карьера, стать на ноги, а уже потом – семья.
Ирина Целиковец, начальник управления Министерства юстиции Беларуси:
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Следующий популярный день для свадеб будет 20.02.2020.
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«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток
Новости Беларуси. Свадебный бум в день трех девяток – такое сочетание обещает счастье супругам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту дату днем...
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