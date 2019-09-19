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«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

19.09.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свадебный бум в день трех девяток – такое сочетание обещает счастье супругам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Эту дату днем рождения семьи только в Минске выбрали более сотни пар. Чтобы расписать всех желающих, ЗАГСы даже изменили график работы.

Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко погрузились в магию цифр.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Дня трех девяток Любовь и Сергей ждали несколько лет. 19 числа четыре года назад тренер и менеджер по продажам познакомились на стадионе во время разминки. И сразу поняли: в их судьбе нумерология – это не просто спортивный интерес, слишком много цифровых совпадений.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Любовь и Сергей Мясниковичи:
Номера квартир одинаковые, плюс этажи одинаковые. Только дома разные. И подъезды одинаковые. И 19 было сделано предложение, и 19 подали заявление. Поэтому эта дата да, для нас очень много значит. Звезды сошлись, как говорится, именно 19 числа.

А вот молодожены Франевы над магией цифр не думали. Это просто судьба.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Алексей Франев:
Только после регистрации мы узнали, оказывается, что 19.09.2019 – еще такая магическая дата. Поэтому нам вдвойне приятно, хороший сюрприз для нас.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Такого плодотворного четверга в ЗАГСах не припомнят. Даже изменили график работы: с девяти утра свадебный марафон.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:
Этот день был расписан уже за три месяца. Обычно по четвергам мы регистрируем с обеда, у нас торжественные регистрации. Это такая плановая ситуация, когда у нас примерно семь-восемь пар. Сегодня мы открыли торжественную регистрацию на первую половину дня, потому что был очень большой спрос.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Только в Минске более 100 пар решили сказать «да» в этот день. Если верить мировым культурам, три девятки в дате обещают счастье в семье.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Алла Корнилова, нумеролог:
Это будут не просто примерные семьянины. Этим людям выпала изумительная такая возможность, которая выпадает людям действительно нечасто в семейной жизни – узнать все качества друг друга и хорошие, и плохие. Люди в этих союзах откроются максимально.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Сложно не согласится, глядя на эту пару. Родители невесты поженились тоже в день трех девяток, только 30 лет назад. У них родились две дочки – конечно, девятого числа.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Свадебный бум в красивые даты – это уже традиция. В последние годы наметилась еще одна тенденция: к браку белорусы стали подходить ответственнее. Сначала образование, карьера, стать на ноги, а уже потом – семья.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Ирина Целиковец, начальник управления Министерства юстиции Беларуси:
Ежегодно мы наблюдаем тенденцию по увеличению среднего возраста по вступлению в первый брак. Сегодня для мужчин это около 28 лет, для женщин – 25 лет.

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Свадебный бум нам уже дарили три единицы, набор бесконечностей, теперь вот девятки в кубе. Цифры действительно магические: по крайней мере, дату свадьбы точно не забудешь.

Следующий популярный день для свадеб будет 20.02.2020.

Люди в материале: Любовь Мясникович, Сергей Мясникович, Алексей Франев, Юлия Кочина, Алла Корнилова, Ирина Целиковец, Анастасия Ярощик-Корниенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Свадебный бум в день трех девяток – такое сочетание обещает счастье супругам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту дату днем...
 
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