|
"Лукашенко должен уйти": за лозунг претендентам в депутаты избиркомы выносят предупреждение
Источник материала: Партизан
Выдвиженцу в кандидаты от незарегистрированной партии Народная Громада Андрею Пуканову, который зарегистрировал инициативную группу и собирает подписи избирателей, 21 сентября избирательная комиссия Гомельского-Промышленного избирательного округа №35 вынесла предупреждение. Об этом инциденте пишет
По информации наблюдателя кампании "Правозащитники за свободные выборы" Леонида Судаленко, формальным основанием для такого решения явилась информация от РОВД Центрального района г. Гомеля о том, что Пуканов во время пикета по сбору подписей использовал стенды с надписью "Лукашенко должен уйти". Сам выдвиженец на заседание комиссии не явился, хотя по озвученной секретарем комиссии информации, она лично приглашала его на заседание.
По словам наблюдателя, ему дали возможность ознакомиться с письмом милиции в окружную комиссию. Никаких предложений правоохранители не выражали, они просто информировали комиссию о том, что произошло. В письме также указано, что общественный порядок во время пикета не нарушен.
Председатель ОИК №35 Алла Андрющенко пыталась доказать, что речь идет не о том, что Пуканов что-то нарушил, а что нужно соблюдать избирательное законодательство. Членом комиссии был продемонстрирован стенд с пикета. Она подчеркнула, что информация на стенде содержало предвыборную агитацию, которая согласно законодательству возможно только после регистрации кандидатов. Она же предложила вынести претенденту предупреждение. Других предложений не поступило. На заседании присутствовали 10 из 13 членов окружкома, кворум был. Голосовали за предупреждение единогласно.
Борисовская окружная комиссия №62 вынесла предупреждение активисту Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Александру Абрамовичу и его инициативной группе "в связи с нарушением порядка сбора подписей". Об этом 19 сентября сообщил наблюдатель кампании
Поводом для предупреждения стали сообщение на заседании член комиссии Б.Лапутько и два рапорта Борисовского РУВД.
Б.Лопутько сообщил, что 17 сентября, посетив пикет Абрамовича около местного универмага «Веста», обнаружил несколько нарушений:
Абрамович не предоставил ему удостоверения членов инициативной группы;
пикет имел агитационные материалы (какие именно не указал).
В рапортах заместителя начальника Борисовского РУВД, начальника милиции общественной безопасности от 17 и 18 сентября, было указано, что при проведении пикетирования Абрамовичем были допущены нарушения избирательного законодательства. К рапортам были приложены черно-белые фотографии. После того, как члены комиссии ознакомились с материалами дела, они единогласно проголосовали "за" вынесение предупреждения Александру Абрамовичу.
Наблюдатель кампании Олег Мацкевич заметил, что "само предупреждение уже было распечатано на бумаге и лежала на столе у председателя комиссии".
Александр Абрамович, которому было вынесено предупреждение, отметил:
"Сразу не предоставил удостоверение, так как долго искал в сумке, не смог сразу найти. Что касается "агитации" на пикете, то могу отметить, что на деревянном стенде с листом бумаги, на котором написано, что здесь можно поставить подпись за выдвижение А. Абрамовича, есть еще два листа с обеих сторон. Один — "Статкевич — наш президент", второй — "Лукашенко должен уйти". Помимо этого, на стенде висит большое фото формата А4 со мной и Николаем Статкевичем, где пожимаем друг другу руки. Никто из сотрудников милиции к пикету 17 и 18 сентября не подходил, чтобы составить какие-то бумаги о нарушениях. Из чего можно сделать вывод, что милиция составила рапорты "дистанционно", ведущий при этом фотографии пикетчиков издалека".
Заметим, что это уже второе предупреждение выдвиженцу в кандидаты в депутаты, активисту БСДП. В Минске 16 сентября за нарушение избирательного законодательства, а именно за надпись на стенде "Лукашенко должен уйти", было вынесено предупреждение Валентину Троцкому.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выдвиженцу в кандидаты от незарегистрированной партии Народная Громада Андрею Пуканову, который зарегистрировал инициативную группу и собирает подписи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)