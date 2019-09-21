"Лукашенко должен уйти": за лозунг претендентам в депутаты избиркомы выносят предупреждение

По информации наблюдателя кампании "Правозащитники за свободные выборы" Леонида Судаленко, формальным основанием для такого решения явилась информация от РОВД Центрального района г. Гомеля о том, что Пуканов во время пикета по сбору подписей использовал стенды с надписью "Лукашенко должен уйти". Сам выдвиженец на заседание комиссии не явился, хотя по озвученной секретарем комиссии информации, она лично приглашала его на заседание.





По словам наблюдателя, ему дали возможность ознакомиться с письмом милиции в окружную комиссию. Никаких предложений правоохранители не выражали, они просто информировали комиссию о том, что произошло. В письме также указано, что общественный порядок во время пикета не нарушен.









Председатель ОИК №35 Алла Андрющенко пыталась доказать, что речь идет не о том, что Пуканов что-то нарушил, а что нужно соблюдать избирательное законодательство. Членом комиссии был продемонстрирован стенд с пикета. Она подчеркнула, что информация на стенде содержало предвыборную агитацию, которая согласно законодательству возможно только после регистрации кандидатов. Она же предложила вынести претенденту предупреждение. Других предложений не поступило. На заседании присутствовали 10 из 13 членов окружкома, кворум был. Голосовали за предупреждение единогласно.



