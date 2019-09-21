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В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

22.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В воскресенье в историческом сердце Слуцка проходит городской спортивный праздник «Гарант здоровья» организованный ООО «СлуцкОблГарант».

В программе флешмоб с чемпионом по кикбоксингу, семейный забег, презентации спортивных школ города, фитнес-блок, выступления местных коллективов и конкурсы с ценными призами.

Посмотрите несколько фотографий.

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»

Будет дополнено

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В программе флешмоб с чемпионом по кикбоксингу, семейный забег, презентации спортивных школ города, фитнес-блок, выступления местных коллективов и конкурсы с...
 
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