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В Слуцке проходит большой спортивный праздник от «Гаранта»
22.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В воскресенье в историческом сердце Слуцка проходит городской спортивный праздник «Гарант здоровья» организованный ООО «СлуцкОблГарант».
В программе флешмоб с чемпионом по кикбоксингу, семейный забег, презентации спортивных школ города, фитнес-блок, выступления местных коллективов и конкурсы с ценными призами.
Посмотрите несколько фотографий.
Slutsk-Gorod.by
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В программе флешмоб с чемпионом по кикбоксингу, семейный забег, презентации спортивных школ города, фитнес-блок, выступления местных коллективов и конкурсы с...
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