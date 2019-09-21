Как собрать подписи кандидату от власти. Инструкция от Лукашенко

БЕЛТА ). — Людей надо попросить. Если не хочет — и не надо. Депутату надо 1 тыс. подписей, чтобы выдвинуться. Или партия, трудовой коллектив его выдвинут. Но нельзя давить ни в коем случае. Ибо люди назло сделают наоборот. — Не надо так делать: провластный кандидат, принесли ведомости — подписывайтесь за него тут. Не надо этого делать! — призвал Александр Лукашенко во время визита в Кореличи в пятницу (цитируется по). — Людей надо попросить. Если не хочет — и не надо. Депутату надо 1 тыс. подписей, чтобы выдвинуться. Или партия, трудовой коллектив его выдвинут. Но нельзя давить ни в коем случае. Ибо люди назло сделают наоборот.





А в это время наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают случаи использования административного ресурса при сборе подписей по выдвижению кандидатур, которых поддерживает власть. Об этом говорится в аналитическом недельном отчете по итогам наблюдения за выборами.









Администрации предприятий собирают подписи на рабочем месте и в рабочее время и включают подчиненных в состав инициативных групп по выдвижению кандидатов. Правозащитники сообщают, что граждане боятся называть свои фамилии при предоставлении такой информации, поскольку боятся негативных последствий.