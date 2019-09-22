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Лепнина может быть актуальной. Дизайнер создала необычный интерьер для большой минской квартиры

23.09.2019 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайнер Вера Прохорова создала легкое и воздушное пространство с вкраплениями классики в квартире для семьи из трех человек. Несмотря на обилие барочного декора, интерьер выглядит современно. Подробности рассказывает издание «Интерьер+Дизайн».


Точкой притяжения общей зоны стал большой обеденный стол с легкими стульями. Фото: Егор Пясковский

Интерьер создавался для семьи из трех человек в минской новостройке. Площадь квартиры — 105 м². За исключением небольшой высоты потолков помещение обладало хорошим потенциалом. Также из несомненных достоинств — большие французские окна в гостиной и комнате сына.


Фото: Егор Пясковский

Младший сын-студент пока живет с родителями, а вот старший — уже отдельно, но часто приезжает в гости со своей семьей, поэтому важно было поставить большой обеденный стол. Из пожеланий заказчики высказали кухонный остров и отдельную гардеробную.


Фото: Егор Пясковский

Перепланировку провели еще на этапе строительства, согласовав ее с застройщиком. Хозяйская спальня с гардеробной и ванной комнатой разместилась в одной части квартиры, комната сына с примыкающим санузлом — в другой. Самое большое помещение в интерьере — объединенная кухня-гостиная.


Фото: Егор Пясковский

Для отдыха в объединенном пространстве сразу две зоны — с большим диваном напротив панели ТВ и рядом с кухней с компактной мягкой группой. Продолжают тему классики в современном прочтении молдинги на потолках, обои и плитка от Марселя Вандерса, настенные светильники Karman в гостиной, напоминающие лепнину.


Фото: Егор Пясковский

За основу колористической палитры был взят белый цвет в сочетании с пастельными пудровым и мятным. Еще одним акцентом стала медь — в культовой тумбочке Componibili Анны Кастелли Ферриери для Kartell, в светильниках в спальнях, на фасадах шкафов, а также в декоре гостиной.


Фото: Егор Пясковский

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Теги: Минск
 
 
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Дизайнер Вера Прохорова создала легкое и воздушное пространство с вкраплениями классики для семьи из трех человек.
 
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