Однажды в безопасной комнате… 

На базе ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо» исправно работает детская имиджевая комната МЧС. Комната безопасности укомплектована различными методическими пособиями, тематическими играми, наглядным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, а для ребят помладше – яркими и увлекательными раскрасками и веселыми игрушками. А это значит, что в комнате могут обучатся как совсем еще малыши, так и уже взрослые школьники.
Сегодня обучающую комнату посетили ребята из ГУ «Средняя школа № 1 г.Несвижа». Тема проведения занятия – «Безопасность на воде», а также «Соблюдение правил пожарной безопасности». Именно поэтому на встречу к ребятам пришли представители Несвижской районной организации ОСВОД и Несвижского РОЧС, ведь кто, как не спасатели смогут лучше объяснить детишкам о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности? В игровой форме спасатели рассказали ребятам о безопасном поведении на водах, напомнили алгоритмы действий в случае возникновения пожара и других ЧС, повторили знаки пожарной безопасности, научили вызывать службу спасения, устроили обучающую викторину «Веселые вопросы от спасателей».
По ходу проведения всего мероприятия детвора буквально засыпала гостей своими вопросами, а спасатели с огромным удовольствием на них отвечали. И хочется верить, что приобретенные знания в области безопасности жизнедеятельности дети, в случае необходимости, с легкостью применят на практике.
Несвижский РОЧС.