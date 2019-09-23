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Однажды в безопасной комнате… 

24.09.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На базе ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо» исправно работает детская имиджевая комната МЧС. Комната безопасности укомплектована различными методическими пособиями, тематическими играми, наглядным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, а для ребят помладше – яркими и увлекательными раскрасками и веселыми игрушками. А это значит, что в комнате могут обучатся как совсем еще малыши, так и уже взрослые школьники.Однажды в безопасной комнате… 
Сегодня обучающую комнату посетили ребята из ГУ «Средняя школа № 1 г.Несвижа». Тема проведения занятия – «Безопасность на воде», а также «Соблюдение правил пожарной безопасности». Именно поэтому на встречу к ребятам пришли представители Несвижской районной организации ОСВОД и Несвижского РОЧС, ведь кто, как не спасатели смогут лучше объяснить детишкам о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности? В игровой форме спасатели рассказали ребятам о безопасном поведении на водах, напомнили алгоритмы действий в случае возникновения пожара и других ЧС, повторили знаки пожарной безопасности, научили вызывать службу спасения, устроили обучающую викторину «Веселые вопросы от спасателей».

По ходу проведения всего мероприятия детвора буквально засыпала гостей своими вопросами, а спасатели с огромным удовольствием на них отвечали. И хочется верить, что приобретенные знания в области безопасности жизнедеятельности дети, в случае необходимости, с легкостью применят на практике.

Несвижский РОЧС.


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На базе ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо» исправно работает детская имиджевая комната МЧС. Комната безопасности...
 
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