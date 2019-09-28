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БАТЭ минимально обыграл "Неман" благодаря автоголу
Источник материала: Партизан
Борисовский БАТЭ минимально победил гродненский "Неман" только благодаря автоголу. Матч 23 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в субботу, 28 сентября на "Борисов-Арене".
На 28-й минуте игры футболист "Немана" Алексей Легчилин направил мяч в свои ворота и подарил соперникам гол. Через три минуты БАТЭ получил право пенальти, но не смог его реализовать, да и потом не забивал голов. Результат матча — 1:0, передает
Вчера также "Торпедо-БелАЗ" победило аутсайдера "Гомель" — 2:0.
Ранее, 27 сентября играли "Днепр" и "Слуцк" — 2:1, "Минск" — "Энергетик-БГУ" — 1:6.
Сегодня тур завершится следующими матчами: "Славия" — "Городея", "Витебск" — "Ислочь", "Динамо" (Минск) — "Шахтер". В матче "Динамо" (Брест) — "Торпедо" (Минск) будет засчитан технический результат 3:0.
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Борисовский БАТЭ минимально победил гродненский "Неман" только благодаря автоголу. Матч 23 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в...
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