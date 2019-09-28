На 28-й минуте игры футболист "Немана" Алексей Легчилин направил мяч в свои ворота и подарил соперникам гол. Через три минуты БАТЭ получил право пенальти, но не смог его реализовать, да и потом не забивал голов. Результат матча — 1:0, передает