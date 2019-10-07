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Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Так получается, что Минск в последние пять лет, те, что выдались самыми неспокойными в нашем регионе, стал единственным тихим местом, где можно договариваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому Александр Лукашенко в очередной раз предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это позволило бы как минимум снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы, высвободить значительные ресурсы, которые могут быть направлены на мирные, созидательные цели. Будет способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов и постепенному улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока.
Беларусь к этому давно готова, за последнее время мы провели несколько крупнейших конференций под эгидой ООН и ОБСЕ.
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Новости Беларуси. Так получается, что Минск в последние пять лет, те, что выдались самыми неспокойными в нашем регионе, стал единственным тихим местом, где можно...
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