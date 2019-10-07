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Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки»

08.10.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Так получается, что Минск в последние пять лет, те, что выдались самыми неспокойными в нашем регионе, стал единственным тихим местом, где можно договариваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому Александр Лукашенко в очередной раз предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки».

Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это ненормально, когда столько лет мы вообще на высшем уровне не собирались и не обсуждали эти проблемы, чтобы откровенно переговорить с глазу на глаз и дать какой-то сигнал планете. А если не сигнал, то хотя бы развеять разного рода мифы вокруг этого. Это же ненормально. Зачем тогда ОБСЕ, зачем мы создавали эту организацию? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы? Это же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки»

Это позволило бы как минимум снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы, высвободить значительные ресурсы, которые могут быть направлены на мирные, созидательные цели. Будет способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов и постепенному улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока.

Беларусь к этому давно готова, за последнее время мы провели несколько крупнейших конференций под эгидой ООН и ОБСЕ.

Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам»

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Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Так получается, что Минск в последние пять лет, те, что выдались самыми неспокойными в нашем регионе, стал единственным тихим местом, где можно...
 
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