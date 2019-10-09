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Крэйг Вудкрофт рассказал, почему минское «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ

09.10.2019 23:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение команды от рижских одноклубников, которые занимают последнее место в КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Хочу поздравить соперника с победой. К сожалению, наша команда подарила два гола сопернику. Нельзя допускать таких ошибок, если вы хотите побеждать в этой лиге. Мы не были внимательны к деталям. Даже несмотря на то, что наша команда молодая и продолжает учиться, мы не должны допускать подобных ошибок. Чтобы хорошо играть в КХЛ нам нужно продолжать упорно трудиться. Мы должны запомнить уроки, полученные в этой игре, и двигаться дальше.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение команды от рижских одноклубников, которые занимают последнее место в КХЛ.
 
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