Крэйг Вудкрофт рассказал, почему минское «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение команды от рижских одноклубников, которые занимают последнее место в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Хочу поздравить соперника с победой. К сожалению, наша команда подарила два гола сопернику. Нельзя допускать таких ошибок, если вы хотите побеждать в этой лиге. Мы не были внимательны к деталям. Даже несмотря на то, что наша команда молодая и продолжает учиться, мы не должны допускать подобных ошибок. Чтобы хорошо играть в КХЛ нам нужно продолжать упорно трудиться. Мы должны запомнить уроки, полученные в этой игре, и двигаться дальше.