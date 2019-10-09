В Вороновском районе мужчина повесил собаку и на глазах ребенка выбросил ее в мусорку

В ситуации стал разбираться участковый инспектор милиции,в УВД Гродненского облисполкома. Оказалось, что к смерти собаки причастен местный житель 1958-го года рождения. Мужчина увидел, как на его подворье животное доедало принадлежащую ему курицу. Тогда пенсионер попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, после чего повесил на недалеко стоящем турникете, а труп отнес на мусорку.