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В Вороновском районе мужчина повесил собаку и на глазах ребенка выбросил ее в мусорку
Источник материала: Партизан
В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в сторону мусорки волочил по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Картина настолько шокировала девочку, что домой она пришла вся в слезах.
В ситуации стал разбираться участковый инспектор милиции,
Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.339-1 «Жестокое обращение с животными».
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В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в...
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