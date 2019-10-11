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Это фига? В России сочли странными попытки Беларуси оценить потери от налогового маневра

12.10.2019 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Медведева – Минску: Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. В российском правительстве сочли странными попытки официального Минска оценить потери от налогового маневра.

Ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что потери страны в 2020 году от налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят $400 млн.

– Странное рассуждение министра финансов Беларуси, – сообщил журналистам пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, сообщает ТАСС.


Осипов – в центре. Фото РИА Новости

– Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит, – отметил пресс-секретарь. – Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовыми.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь Медведева – Минску: Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. В российском правительстве сочли странными попытки официального Минска...
 
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