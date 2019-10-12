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История: учёный превращает себя в первого киборга в мире, чтобы выжить

13.10.2019 13:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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61-летний ученый Питер Скотт-Морган из города Торки, Великобритания, смертельно болен. Два года назад ему диагностировали заболевание двигательных нейронов. Вместо того, чтобы смириться, он бросил вызов тому, что значит «быть человеком», пишет The Mirror. Скотт-Морган превращает себя в первого киборга — с именем Питер 2.0 — на Земле, чтобы продлить жизнь.

Скотт-Морган передвигается на электронной коляске — так началась его процедура по замене функций организма машинами. Питер уже прошел через ряд сложных операций. В частности, ученый перенес ларингэктомию (то есть удалил гортань), но записал голос в компьютер. Так он избежит опасности попадания слюны в легкие, что потенциально возможно при его состоянии здоровья. 

Недавно британцу сделали лазерную операцию на глазах, и это позволило Питеру отказаться от контактных линз, довести зрение до идеала и видеть на расстоянии 70 сантиметров. Он сделал этот шаг потому, что занимается технологией, которая позволяет управлять компьютерами взглядом (ее нельзя совмещать с линзами). Это означает, что ученый начнет контролировать собственную электронную кровать и подъемник, чтобы двигаться без препятствий. 

Недавно мужчине сделали уникальную операцию, которая освободила его от сиделок. В живот Питеру вставили трубки для кормления, в мочевой пузырь — катетер, и колостоматический мешок — в кишечник. Теперь он живет, не задумываясь о еде и необходимости ходить в туалет.

Британец предусмотрел синтезатор речи — именно для него ученый оцифровал собственный голос перед операцией. А чтобы собеседник считал эмоции Питера, на экране компьютера во время речи отображается аватар лица доктора, определяющий его реальное настроение. 

«Я собираюсь стать Питером 2.0. И, когда я говорю «Питер 2.0», я имею в виду «киборг». А когда я говорю «киборг», я имею в виду не просто какого-то допотопного киборга, а самый совершенный человеческий кибернетический организм, когда-либо созданный за 13,8 миллиардов лет. Я планирую стать первым в мире полноценным киборгом. Почти все во мне будет необратимо изменено — тело и мозг», — объясняет Скотт-Морган и добавляет: «Я не умираю, я трансформируюсь».

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61-летний ученый Питер Скотт-Морган из города Торки, Великобритания, смертельно болен. Два года назад ему диагностировали заболевание двигательных нейронов....
 
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