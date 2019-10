История: учёный превращает себя в первого киборга в мире, чтобы выжить

Источник материала: KYKY

61-летний ученый Питер Скотт-Морган из города Торки, Великобритания, смертельно болен. Два года назад ему диагностировали заболевание двигательных нейронов. Вместо того, чтобы смириться, он бросил вызов тому, что значит «быть человеком», пишет The Mirror. Скотт-Морган превращает себя в первого киборга — с именем Питер 2.0 — на Земле, чтобы продлить жизнь.