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Процесс принятия соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима не затянется на длительное время. Такое мнение в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ высказал глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, сообщает БЕЛТА.





"Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости, - отметил Дирк Шубель. - Не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу, но уверяю, что процесс не затянется на длительное время".

По его словам, над документом уже работают специалисты, но это достаточно длительный и тяжелый процесс, поскольку в ЕС входят 28 стран, и участники должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях.

"Когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро", - сказал Дирк Шубель.