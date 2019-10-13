﻿ Шубель о снижении стоимости "шенгена" для белорусов: процесс не затянется надолго. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шубель о снижении стоимости "шенгена" для белорусов: процесс не затянется надолго

14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Процесс принятия соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима не затянется на длительное время. Такое мнение в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ высказал глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, сообщает БЕЛТА.

Шубель о снижении стоимости "шенгена" для белорусов: процесс не затянется надолго

"Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости, - отметил Дирк Шубель. - Не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу, но уверяю, что процесс не затянется на длительное время".

По его словам, над документом уже работают специалисты, но это достаточно длительный и тяжелый процесс, поскольку в ЕС входят 28 стран, и участники должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях.

"Когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро", - сказал Дирк Шубель.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Процесс принятия соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима не затянется на длительное время. Такое мнение в эфире программы "Контуры"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют во второй половине октября?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика