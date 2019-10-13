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В Беларуси приняли решение о создании IT-вуза

14.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси приняли решение о создании IT-вуза

IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин после совещания у главы государства по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Совещание стало продолжением встречи Президента с представителями IT-сферы в Парке высоких технологий, которая прошла в апреле этого года. На ней активно обсуждались вопросы образования и подготовки специалистов для отрасли. На совещании эта тема, по словам Александра Турчина, получила логическое завершение: глава государства поддержал предложение о создании IT-вуза.

«Это предложение не только IT-сообщества, но и наших ведущих вузов: БГУ и БГУИР. Думаю, что в ближайшее время мы внесем на рассмотрение главы государства соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность этого учреждения образования», — рассказал первый вице-премьер.

https://www.belta.by

 
 
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IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин после...
 
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