В Беларуси приняли решение о создании IT-вуза

Источник материала: Вороновская газета





IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин после совещания у главы государства по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере, передает корреспондент БЕЛТА .

Совещание стало продолжением встречи Президента с представителями IT-сферы в Парке высоких технологий, которая прошла в апреле этого года. На ней активно обсуждались вопросы образования и подготовки специалистов для отрасли. На совещании эта тема, по словам Александра Турчина, получила логическое завершение: глава государства поддержал предложение о создании IT-вуза.

«Это предложение не только IT-сообщества, но и наших ведущих вузов: БГУ и БГУИР. Думаю, что в ближайшее время мы внесем на рассмотрение главы государства соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность этого учреждения образования», — рассказал первый вице-премьер.

https://www.belta.by