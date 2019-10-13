Все будет полупрозрачно. Сколько белорусы заплатят за новые урны для голосования?





11 сентября 2016 года Александр Лукашенко голосует на парламентских выборах. Фото: Vasily Fedosenko/Reuters

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Прозрачные урны – «немодные»

В августе глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина назвала прозрачные урны «немодными».





«Это противоречит международным стандартам – прозрачные урны не обеспечивают тайну волеизъявления избирателей. Модно использовать полупрозрачные ящики, модно – электронное голосование. Думаю, мы тоже будем это постепенно внедрять», – заявила Лидия Ермошина.





Вряд ли такую модернизацию успеют провести до парламентских выборов, которые состоятся 17 ноября.





Но, если допустить, что на каждом из избирательных участков поменяют одну стационарную и одну мобильную урны, то набежит немалая сумма.





Во время выборов Палаты представителей 17 ноября будет работать 5831 избирательный участок. На них будет не менее 24 283 урн. По крайней мере столько ящиков для бюллетеней использовали во время последних президентских выборов. Минимум 5831 урн будут мобильные. Соответственно, стационарных будет 18452.





Если ориентироваться на цены полупрозрачных урн от компании Stend.Mobi, то получим Br 5148108 за стационарные урны. А за мобильные государство заплатит Br 1020 425. Выходит, модернизация урн будет стоить Br 6 168 533. Мы считали самые дешевые ящики по Br 279 и Br 175.









13 октября 2019 года. Прозрачная урна для голосования на избирательном участке в польском Вроцлаве. Фото: Krzysztof Zatycki / Forum





Источник: stend.mobi





В 2015 году средняя стоимость прозрачной урны от белорусского производителя составляла $ 100. Тогда специально под президентские выборы ЦИК приобрел 5000 прозрачных урн.







