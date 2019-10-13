Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Этот праздник сегодня отмечают в стране. Самым дорогим и близким не только слова любви и благодарности. По традиции в республике выбрали семью года, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

К этому дню они готовились почти год. В гримерной волнуются: к софитам не привыкли. Анастасия и Дмитрий Ивашко всегда знали, что их семья будет большой. В итоге пятикратный подарок судьбы: Милана, Ульяна, Диана, Полина и Арина. Старшей – 12, а малышке – всего год. Не футбольная команда, как мечтал папа, но цветник. «Страшного в этом ничего нет. Ну в обычной семье одну косичку заплетешь, здесь на четыре больше. Да не тяжело», – говорят финалисты конкурса «Семья года – 2019».

В своих регионах они уже лучшие, в финале – семь семей. Со сцены говорили о своих социальных проектах, знакомили с родословной, некоторые до пятого колена. Тем более есть за что бороться - почетный титул и весомая прибавка к семейному бюджету. Хотя финалисты говорят: поддержку государства чувствуют не только в праздничные дни.

«Ежегодно в стране тратится более двух миллиардов рублей на поддержку семей. Это пособия, прежде всего. Великолепная мера – семейный капитал. У нас он действует с 2015 года. И мы увидели, что эффект есть. Количество семей приросло почти в 1,4 раза», – заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

День матери в Беларуси отмечают целую неделю. Акции, флешмобы, необычные соревнования. Например, по пеленанию ребенка. Это детский конкурс фотографий и рисунков. «Хотелось бы таким образом показать любовь к моей маме. И пользуясь случаем, поздравить маму, я ее очень люблю», – говорит участница творческого конкурса Белорусского республиканского союза молодежи Александра Каширина.

Здесь мамам посвящают рекорды. Не олимпийские, конечно, – личные. Для годовалой Ксюши это первый забег в жизни. «Мы своими матерями очень гордимся и хотим им это посвятить. Ты ведь все время живешь с мамой. Сначала со своей мамой, а потом с мамой своего ребенка», – говорят участники забега Екатерина и Дмитрий Федоровы.

Десятилетний Коля и пятилетняя Рита – уже настоящие профессионалы. Этот масс-старт для них далеко не первый. Дистанцию преодолевали вместе, как и все в жизни. «Материнство дает абсолютно другой жизненный толчок, энергетику подпитывает, жизненные ценности вообще пересматриваются», – говорит участница забега. За участие в забеге все получили медали и открытки, чтобы подарить их своим мамам. И лишний раз признаться им в любви. По традиции в Беларуси в канун праздника женщин, которые воспитывают пятерых и более детей, награждают Орденом Матери.