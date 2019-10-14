ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть ли у белорусских студентов предпринимательский дух?

15.10.2019 00:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Есть ли у белорусских студентов предпринимательский дух?

Число белорусских студентов, которые уже ведут свой собственный бизнес, а также желающих стать предпринимателями сразу после окончания учебы, находится на невысоком уровне.

В декабре 2018 – январе 2019 годов Центром экономических исследований BEROC был проведен второй опрос студентов учреждений высшего образования Беларуси в рамках «Глобального исследования предпринимательского потенциала студентов» (GUESSS). Участниками этой волны глобального исследования стали 54 страны. В белорусском опросе приняли участие 504 респондента при минимально необходимом количестве в 384 (генеральная совокупность – 268 100 студентов, доверительная вероятность – 95%, доверительный интервал – ± 5%).

Как отмечает автор исследования Родион Морозов, несмотря на недавние политические меры, связанные с развитием предпринимательства, в частности в системе высшего образования, большинство показателей, отражающих предпринимательские намерения и предпринимательскую активность студентов, продемонстрировали негативную тенденцию.

Только 7,3% готовы создать бизнес сразу

Согласно опросу, только 7,3% студентов в Беларуси намерены создать бизнес сразу после окончания вуза (среднемировой показатель в 2018 году составили 9%). Респонденты объясняют это тем, что сначала предпочитают набраться опыта, так как знаний, полученных во время учебы, не хватает. Прежде всего, по причине отсутствия специализированных курсов по обучению бизнесу и эффективных центров поддержки предпринимательства в стране.

Между тем, спустя пять лет после окончания учебы белорусов, готовых стать предпринимателями, становится гораздо больше – 47,5%, тогда как среднемировой показатель составил 34,7%.

К слову, обращают внимание авторы исследования, предпринимательский опыт родителей также никак не влияет на решение открыть свое дело сразу после окончания вуза. Однако, через пять лет после окончания учебы уже 60% молодых людей из предпринимательских семей готовы заняться бизнесом (из непредпринимательских семей – 44%).

В целом, делают вывод исследователи, это означает, что у белорусских семей скорее позитивный, чем негативный опыт ведения собственного бизнеса.

Ведут свой бизнес 4,3% студентов

Также результаты ответов свидетельствуют о том, что начать собственное дело пытались 22,2% белорусских студентов. Для сравнения: по всему миру этот показатель равен 30,7%.

Ведут собственный бизнес или работают не по найму 4,3% студентов, в то время как среднемировой показатель составил 11,2%, пишут авторы исследования.

Воспринимаемые уровни предпринимательской среды в вузе и обучения предпринимательству оказались ниже среднемирового уровня – 4,1 (35-е место) и 4,0 (38-е место) соответственно.

В исследовании отмечается, что с 2016 года заметно снизилась доля студентов, не посещавших курсы, связанные с предпринимательством (- 6,7 процентных пункта). По мнению автора Родиона Морозова, это является результатом государственной политики, направленной на расширение обучения предпринимательству.

На низком уровне и у соседей

В исследовании отмечается тот факт, что тенденция к снижению основных показателей предпринимательских намерений и предпринимательской активности наблюдаются и в соседних странах: России и Польше. Эти изменения отражают движение Беларуси, России и Польши в сторону группы наиболее развитых стран, в которых уровень предпринимательской активности и намерений студентов неизменно находится на более низком уровне.

«С учетом главным образом обусловленного необходимостью, а не инновационного характера студенческого предпринимательства, в менее развитых странах и регионах можно сделать вывод для Беларуси о том, что усилия государства должны быть сосредоточены на продвижении предпринимательской среды и образования в региональных университетах», – считает Родион Морозов.

По его словам, это будет служить целям регионального развития (развитию человеческого капитала и малого и среднего предпринимательства), которое является одним из приоритетов правительства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число белорусских студентов, которые уже ведут свой собственный бизнес, а также желающих стать предпринимателями сразу после окончания учебы, находится на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина в драматичном матче добыла себе путевку на Евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика