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Солдат во время учений выстрелил сослуживцу в глаз

15.10.2019 00:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Военнослужащий срочной службы получил травму глаза во время учений, сообщила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

Инцидент произошел при проведении тактико-специальных учений 103-й витебской отдельной воздушно-десантной бригады на одном из полигонов Беларуси еще 8 октября. Официальное подтверждение от Минобороны последовало после публикации в телеграм-канале Nexta.

«Военнослужащий срочной службы в темноте непреднамеренно произвел выстрел холостым патроном, в результате получил травму глаза его сослуживец», – сказала Гаврусик.

Виновник случившегося продолжает службу, сообщает «Еврорадио».

Солдат после ЧП госпитализирован. После лечения зрение должно восстановиться. Проводится проверка.

 
 
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Военнослужащий срочной службы получил травму глаза во время учений, сообщила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
 
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