|
Солдат во время учений выстрелил сослуживцу в глаз
Источник материала: БДГ
Военнослужащий срочной службы получил травму глаза во время учений, сообщила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
Инцидент произошел при проведении тактико-специальных учений 103-й витебской отдельной воздушно-десантной бригады на одном из полигонов Беларуси еще 8 октября. Официальное подтверждение от Минобороны последовало после публикации в телеграм-канале Nexta.
«Военнослужащий срочной службы в темноте непреднамеренно произвел выстрел холостым патроном, в результате получил травму глаза его сослуживец», – сказала Гаврусик.
Виновник случившегося продолжает службу,
Солдат после ЧП госпитализирован. После лечения зрение должно восстановиться. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащий срочной службы получил травму глаза во время учений, сообщила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)