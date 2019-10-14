Вспышки, спасающие жизни

Источник материала: Новости Дзержинска

Устройства Bosch предотвращают поражение электрическим током в случае автомобильной аварии

Микрочипы Bosch контролируют мелкие взрывные заряды, возникающие в аккумуляторах электромобилей, и изолируют источник энергии в случае аварии.

Повышенный уровень безопасности для пассажиров, аварийно-спасательных отрядов и служб оперативного реагирования.

Полупроводниковые чипы Bosch гарантируют срабатывание подушек безопасности.

Поскольку на дорогах появляется всё больше и больше электромобилей, многие водители испытывают сомнения относительно алгоритма действий в случае аварии. Электродвигатели также бросают вызов командам спасателей. В действительности, как и любой другой автомобиль, электромобиль оснащён средствами безопасности для таких случаев. Например, полупроводники Bosch помогают предотвратить риск поражения электрическим током после аварии. Специально разработанные микрочипы в считанные секунды деактивируют силовые цепи автомобиля. Это позволяет аварийно-спасательным службам немедленно приступить к спасательным работам и обеспечивает безопасность спасателей и пассажиров.

«Наша полупроводниковая технология играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности гибридных и электрических автомобилей», – поясняет Дженс Фабровски, член правления подразделения автомобильной электроники Bosch. Компания Bosch поставляет производителям автомобилей полупроводниковые микросхемы для интеграции в специальные системы, которые гарантированно деактивируют аккумулятор в случае столкновения. «В условиях растущего числа электромобилей, которые потенциально могут быть вовлечены в аварии, такие системы абсолютно необходимы, если мы хотим максимально быстро и безопасно выполнять нашу задачу по оказанию помощи и спасению жертв дорожно-транспортных происшествий», – добавляет Карл-Хайнц Кнорр, вице-президент Немецкой ассоциации пожарных (DFV).





Контролируемые вспышки изолируют кабели

Для многих автомобилистов поврежденные в результате аварии кабели являются причиной для беспокойства: ток от батареи может просочиться в металлический кузов гибридного или полностью электрического автомобиля. Опасения понятны: эти батареи предназначены для подачи напряжения от 400 до 800 вольт. Но в действительности поводов для беспокойства нет: полупроводниковые микросхемы Bosch обеспечивают автоматическое отключение высоковольтной батареи, чтобы никто на месте аварии – пассажиры транспортных средств, члены спасательной бригады – не пострадал от прикосновения к токонесущим компонентам. Полупроводниковые устройства являются частью пиротехнической системы аварийного выключателя или пирофузионной системы.

Они «тушат» целые участки кабельного соединения с высоковольтной батареей с помощью мелких зарядов взрывчатого вещества, таким образом быстро и эффективно отключая циркуляцию энергии. Полупроводники Bosch играют в этих системах решающую роль. Если, например, датчик подушки безопасности фиксирует факт удара, крошечные устройства размером не больше 10х10 мм и весом всего несколько граммов запускают пирофузы. Это инициирует незначительные взрывы в высоковольтном кабеле между батарейным блоком и силовой электроникой, деактивируя их. Подобное отключение тока исключает риск поражения электричеством или возгорания.





Комплексные схемы всего на паре квадратных миллиметрах силикона

Интегрированная система контроля подушек безопасности CG912, применяемая в пирофузионной системе, представляет собой специализированную интегральную схему, или ASIC. Конкретное применение в этом случае – автомобильная безопасность. «Наши интегральные микросхемы размером не больше ногтя заполнены миллионами транзисторов, специально разработанными для надежной активации функций безопасности за доли секунды», – говорит Фабровский. Изначально разработанный Bosch для запуска подушек безопасности, CG912 доказал свою надёжность миллионы раз.

Современные транспортные средства состоят из десятков микросхем для управления не только функциями безопасности, такими как подушки безопасности и натяжители ремня, но также и круиз-контролем, датчиками расстояния, функцией автоматического переключения фар дальнего света, системой помощи движению по полосе, датчиками дождя и детектором усталости водителя. «В настоящее время вряд ли существует область автомобильного машиностроения, в которой бы не использовались микрочипы», – отмечает Фабровски.



