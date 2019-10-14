"В последние годы мы наблюдаем омоложение рака молочной железы. Раньше мы в основном диагностировали его у женщин после 50 лет, и случаи заболевания раком молочной железы женщин до 30 лет были казуистическими. Сейчас же нередко в нашем отделении появляются и пациентки до 30 лет", - отметил он.





interfax.by . Также Гладышев отметил увеличения случаев заболевания раком молочной железы, который диагностируется у женщин во время беременностей или в короткий срок после рождения ребенка, пишет





"Такие опухоли обычно бывают наиболее агрессивны, к сожалению", - сказал специалист.









Наиболее опасным периодом возникновения рака молочной железы считается возраст с 45 до 69 лет. Именно в этот период жизни женщинам советуют проходить ежегодную диагностику и делать маммографию. Женщинам более молодого возраста обычно назначают УЗИ. В группу риска по возникновению рака молочной железы попадают женщины с отягощенным семейным анамнезом – те, у кого в семьях были заболевания "женским" раком, женщины, делавшие аборты либо нерожавшие, женщины с поздней менопаузой, а также долгое время принимающие гормональные препараты.





Современное медицинское сообщество на международных онкологических конференциях отдельно рассматривает вопросы "омоложения" рака молочной железы. Диагностика и лечение данного заболевания у молодых женщин могут требовать несколько иных подходов, нежели у зрелых женщин.



