Кому достался Дзержинский каравай

Источник материала: Новости Дзержинска

Каждый район Минщины на областных «Дажынках» представил на конкурс свой каравай.

Фантазия и мастерство хлебопеков, которые постарались от души, восхитили многочисленных гостей и участников праздника в Борисове. Не менее впечатляющим и волнующим оказался финал этой истории: красавцы караваи после торжеств уехали по адресам благотворительности.

Дзержинский каравай достался Раковскому психоневрологическому дому-интернату Воложинского района.

— Акция, на мой взгляд, полезная. Нам очень приятно получать такие сюрпризы, а главное — знаки внимания к нашим проживающим, — отметил директор Виталий Приемко.

Сами пациенты дома-интерната искренне поблагодарили всех, кто придумал такое необычное мероприятие, и тех, кто трудился над созданием главного символа плодородия, достатка и благополучия. Завершилась теплая гуманитарная акция совместным чаепитием и задушевными беседами.







