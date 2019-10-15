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Кому достался Дзержинский каравай

16.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Каждый район Минщины на областных «Дажынках» представил на конкурс свой каравай.

Фантазия и мастерство хлебопеков, которые постарались от души, восхитили многочисленных гостей и участников праздника в Борисове. Не менее впечатляющим и волнующим оказался финал этой истории: красавцы караваи после торжеств уехали по адресам благотворительности.

Дзержинский каравай достался Раковскому психоневрологическому дому-интернату Воложинского района.

— Акция, на мой взгляд, полезная. Нам очень приятно получать такие сюрпризы, а главное — знаки внимания к нашим проживающим, — отметил директор Виталий Приемко.

Сами пациенты дома-интерната искренне поблагодарили всех, кто придумал такое необычное мероприятие, и тех, кто трудился над созданием главного символа плодородия, достатка и благополучия. Завершилась теплая гуманитарная акция совместным чаепитием и задушевными беседами.



 
 
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Каждый район Минщины на областных «Дажынках» представил на конкурс свой каравай.
 
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