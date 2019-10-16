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Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек

17.10.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. Ливан борется с самыми страшными за последнее десятилетие лесными пожарами. Известно об одном погибшем и более 100 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек

Огонь охватил страну еще в начале недели, однако до сих пор усмирить стихию не удалось. Пламя уничтожает сосновые и дубовые рощи, а также оливковые сады. Местные жители вынуждены покидать свои дома. Тушат возгорания десятки пожарных бригад. Ситуацию осложняет ветер и рекордная для октября жара – в некоторых районах температура достигает 40 градусов.

Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек

За помощью в ликвидации возгораний Ливан обратился к соседям. Вертолеты и самолеты уже направили Кипр и Греция.

Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек

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Новости Ливана. Ливан борется с самыми страшными за последнее десятилетие лесными пожарами. Известно об одном погибшем и более 100 пострадавших, сообщили в...
 
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