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В ОАО «Батаево» выходят на финишную прямую

18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

 

Погода второй декады октября как бы вспомнила о своих весенних и летних грешках и начала отдавать аграриям долги. Установилась настоящее «бабье» лето. Самый благоприятнейший момент выйти на финишную прямую на уборке кукурузы на силос и зерно.

Безусловно, локомотивом сельхозэкономики остается животноводство, и в первую очередь производство молока. Главный ресурс его увеличения – качественная кормовая база, которая в этом году реально будет составлять не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. В этом плане на сегодняшний день прочнее позиции у ОАО «Бабушкино подворье» и ОАО «Батаево». За 9 месяцев в первом от коровы получили по 4060 килограммов молока, у батаевцев – второй результат. В сентябре товарность молока поднялась до 87-90 процентов. Заготовлено соответственно по 29 и 26 центнеров кормовых единиц и есть возможность увеличить этот показатель.
Важная составляющая в кормовом рационе ОАО «Батаево» – кукуруза. В день посещения хозяйства (16 октября, авт.) закладывалась кормовая траншея в Дубровке. Подъездные пути усланы соломой, боковые плиты накрыты пленкой, ведется учет поступающей массы. Трамбовку на новом погрузчике «Амкодор 352 С» ведет Владимир Голиков. В случае непредвиденных обстоятельств на помощь приходит ветеран сельскохозяйственного производства Евгений Гаянков.
В хозяйстве заготовлено кукурузного силоса более 70% к заданию. На кормоуборочных комбайнах работают опытные машинисты Сергей Шлеменков и Владимир Тамуленис. Здесь стараются обходиться на отвозке зеленой массы от комбайнов своими силами. На ходу четыре автомобиля «МАЗ». Водители Иван Лысенко, Геннадий Пилипенко, Александр Солдатенко, Игорь Павлютин в представлении не нуждаются, но я с удовольствием называю их фамилии. Настоящие патриоты хозяйства, своей малой родины. К этой когорте относится и Андрей Павлютин, который доставляет корм на «Беларус-1221» с «ПИМом».
Следующая наша встреча на другом кукурузном поле с еще одним нашим известным механизатором – Александром Павлютиным. Медленно, как бы чего опасаясь, движется зерноуборочный комбайн КЗС-10. Летом Александр трудился на жатве, теперь к прежнему намолоту добавил более 100 тонн кукурузного зерна. Валовой намолот зерновых и зернобобовых в хозяйстве в этом году не велик – чуть более 2000 тонн, особо не пошикуешь. Поэтому добавка в виде нескольких сот кукурузного зерна не помешает. На первых порах оно отправляется в счет погашения долгов.
Сделав еще один круг, комбайнер остановился, чтобы выполнить профилактический осмотр. И, как оказалось, не зря. Износилась и ослабла одна из цепей, потребовалось минут десять, чтобы выбросить ползвена и поставить на место.
– Не низко берешь, Александр? – решил я вставить свои пять копеек.
– В данном случае это оправданно, – заметил в ответ Павлютин. – Видите, как початки склонились к земле. Если б кукуруза убиралась на силос, то высота скашивания должна составлять 35-40 сантиметров. Все, что ниже не имеет никаких питательных веществ, это лигнин, образно говоря, в кормах хуже ложки дегтя в бочке с медом. Основная масса заболеваний коров в той или иной степени зависит от корма. Думаю, что дня за два уберу этот участок. А вообще, мечта хозяйства и на его вооружении должны быть гибриды от ультраранних до средних и поздних.В ОАО «Батаево» выходят на финишную прямую

 

Комбайнер ОАО «Батаево» Александр ПАВЛЮТИН на уборке кукурузы на зерно

В ОАО «Батаево» выходят на финишную прямую
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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  Погода второй декады октября как бы вспомнила о своих весенних и летних грешках и начала отдавать аграриям долги. Установилась настоящее «бабье» лето. Самый...
 
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