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Еще несколько теплых дней – погода в Горках на выходные

18.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Тепло и без дождей – такой прогноз дают синоптики в выходные. Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.

 

Еще несколько теплых дней – погода в Горках на выходные
Фото – www.instagram.com/5_veras

 

В субботу, 19 октября, будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +16°.

Воскресенье, 20 октября, принесет потепление до плюс 18, дождей не ожидается.


 
 
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  Тепло и без дождей – такой прогноз дают синоптики в выходные. Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.     В субботу, 19 октября, будет...
 
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