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Еще несколько теплых дней – погода в Горках на выходные
18.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Тепло и без дождей – такой прогноз дают синоптики в выходные. Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.
В субботу, 19 октября, будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +16°.
Воскресенье, 20 октября, принесет потепление до плюс 18, дождей не ожидается.
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Тепло и без дождей – такой прогноз дают синоптики в выходные. Похожая погода сохранится и в начале следующей недели. В субботу, 19 октября, будет...
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