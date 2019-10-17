Еще несколько теплых дней – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Тепло и без дождей – такой прогноз дают синоптики в выходные. Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.





В субботу, 19 октября, будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +16°.

Воскресенье, 20 октября, принесет потепление до плюс 18, дождей не ожидается.