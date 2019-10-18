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Лукашенко рассказал, как научил своего пресс-секретаря заниматься спортом

19.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что приучил своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт заниматься спортом. Об этом белорусский лидер сообщил, выступая в Академии управления при президенте в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.  

«Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе», – сказал Лукашенко. 

Говоря о своем графике, белорусский лидер отметил, что в нем обязательно присутствуют спортивные тренировки.  

«Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете…Это для здоровья важно. Что за управленец, если он будет плохо выглядеть?», – заметил Лукашенко. 

Он добавил, что ему приходится не только самому заниматься спортом, но и приучать к физическим упражнениям своих и других детей, а также демонстрировать важность здорового образа жизни всему народу. 



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер подчеркнул, что спорт – это очень важно.
 
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