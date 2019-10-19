ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец избил четырёхлетнюю дочь. Ребёнок был без сознания

20.10.2019 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Отец избил четырёхлетнюю дочь. Ребёнок был без сознания
Фото из открытых источников

Выяснилось, отец избил дочь за то, что та его ослушалась. Он использовал ноги и руки, несколько раз бросил ребёнка на тахту, а также в стену.

После того как девочка потеряла сознание, агрессор вызвал медиков.

Девочка с сестрой 2016 года рождения находятся на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально-опасном положении. Мать лишена родительских прав.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета. 

Отец избил четырёхлетнюю дочь. Ребёнок был без сознания
В Гродно избили посетителя ночного клуба и в багажнике вывезли за город
Подробнее

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 октября ночью в милицию позвонили из больницы, куда в бессознательном состоянии доставили девочку с множественными повреждениями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Беларуси в ЕС поставлена первая экспортная партия тибетской ягоды годжи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика