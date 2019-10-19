Отец избил четырёхлетнюю дочь. Ребёнок был без сознания

Источник материала: Аргументы и факты

Выяснилось, отец избил дочь за то, что та его ослушалась. Он использовал ноги и руки, несколько раз бросил ребёнка на тахту, а также в стену.

После того как девочка потеряла сознание, агрессор вызвал медиков.

Девочка с сестрой 2016 года рождения находятся на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально-опасном положении. Мать лишена родительских прав.