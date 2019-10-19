Жалобы на качество дорог, ремонт крыш и коммуникаций поступили в Брестский облисполком во время прямой линии

Источник материала: Виртуальный Брест

Качество дорог, ремонт крыш и коммуникаций – с такими вопросами сегодня обращались прямую линию Брестского облисполкома.





Жителей сельской местности волнует вопрос сдачи молока. Для многих это дополнительный заработок. В каждом районе своя схема: люди отвозят молоко в хозяйство или приемщики объезжают деревни. Проблема там, где большие расстояния – заводу не выгодно.

Течет крыша, разбита дорога, благоустройство водоема – о наболевшем звонили жители самых отдаленных уголков, разобраться помогали профильные специалисты. За три часа – 22 обращения. Это гораздо меньше, чем еще год назад.