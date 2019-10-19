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Жалобы на качество дорог, ремонт крыш и коммуникаций поступили в Брестский облисполком во время прямой линии
20.10.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Качество дорог, ремонт крыш и коммуникаций – с такими вопросами сегодня обращались прямую линию Брестского облисполкома.
Жителей сельской местности волнует вопрос сдачи молока. Для многих это дополнительный заработок. В каждом районе своя схема: люди отвозят молоко в хозяйство или приемщики объезжают деревни. Проблема там, где большие расстояния – заводу не выгодно.
Течет крыша, разбита дорога, благоустройство водоема – о наболевшем звонили жители самых отдаленных уголков, разобраться помогали профильные специалисты. За три часа – 22 обращения. Это гораздо меньше, чем еще год назад.
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Жалобы на качество дорог, ремонт крыш и коммуникаций поступили в Брестский облисполком во время прямой линии
Качество дорог, ремонт крыш и коммуникаций – с такими вопросами сегодня обращались прямую линию Брестского облисполкома. Жителей сельской местности волнует...
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