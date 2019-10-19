ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников

20.10.2019 16:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше двух миллионов белорусов поучаствовали в переписи населения онлайн. Всего же по данным национального статистического комитета масштабную кампанию поддержали 4 миллиона 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников

Уже 21 октября стартует третий этап, переписчики начнут ходить по домам. Сейчас сверяются адреса.

21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников

При проведении опроса переписчик должен предъявить специальное удостоверение и паспорт. Также у него с собой будут сумка с логотипом переписи и планшет. До 30 октября «переписаться» можно и на стационарных участках.

Инна Медведева ответила на семь главных вопросов о переписи населения-2019

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Больше двух миллионов белорусов поучаствовали в переписи населения онлайн. Всего же по данным национального статистического комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика