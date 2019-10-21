Спасти Азиза Тогаева: здоровью несовершеннолетнего парня из бобруйской ВК №2 угрожает непоправимый вред

mspring.online Мама и сестра Азиза Тогаева, которому 12 октября исполнилось 17 лет, на следующий день после дня рождения подростка встретились с ним в колонии на долгосрочном свидании. Азиз стал заметно заикаться, стал замкнутым, а на его шее появились большие, диаметров в 6-7 сантиметров белые пятна, пишет





На момент задержания девятикласснику Азизу Тогаеву было всего 15 лет. Несмотря на то, что ни при нём, ни при последовавшем обыске квартиры никаких наркотиков обнаружено не было, парню предъявили обвинение по части 3 статьи 328 УК (распространение наркотических средств группой лиц).





Доказательством его вины послужила переписка с одноклассником в мессенджере, хотя Азиз говорил, что ответил на предложение делать закладки категорическим отказом. В столь юном возрасте юноша прочувствовал на себе, что такое СИЗО, тюремный этап и приговор в 8 лет колонии.





Уже второй год парень содержится в единственной в стране бобруйской воспитательной колонии №2 для малолетних преступников. Учитывая, что до совершеннолетия ещё далеко, он даже не может рассчитывать на перевод во взрослую колонию, куда стремятся узники ВК-2, желая облегчить условия содержания.





Добавим, что парень имеет ярко выраженную внешность выходца из Средней Азии (родом его семья из Узбекистана), по вероисповеданию он мусульманин и даже в заключении хранит у себя Коран. В июле мы уже рассказывали, как в бобруйской ВК-2 была организована травля подростка, в том числе по национальному и религиозному признакам.









Именно тогда, четыре месяца назад, после того, как Азиз получил третье взыскание и был лишён краткосрочного свидания, его мать заметила, что парень стал заикаться. На тот момент парень уже пять месяцев не видел родных и полтора месяца был лишен права на звонки. Когда вновь появилась возможность общаться по телефону, стало ясно, что прессинг не прошёл для юноши без психологической травмы. Поначалу мать восприняла заикание как возможные технические помехи. Но позже проблема становилась всё более очевидной. На нынешнем свидании стало понятно, что наступил момент, когда парню срочно требуется помощь медицинского специалиста.





От родителей удалось узнать, что в шестилетнем возрасте у Азиза уже были подобные проблемы. Ребёнка напугала собака, и он стал заикаться. Чтобы парень оправился от испуга и вернулся в нормальное состояние потребовалось немало усилий и времени. Тем не менее, уже в средней школе у него совершенно не было никаких проблем с речью. Азиз был отличником, хорошо знал английский язык. Теперь же из-за стресса и жёсткого психологического прессинга юноша стал заикаться ещё сильнее.





На данный момент отношение к парню в бобруйской ВК-2 со стороны воспитателей, охранников и осуждённых стало более-менее нейтральным. Однако вред здоровью парня уже нанесён и может оказаться непоправимым. Кроме проблем психологического характера, известно, что у парня давно диагностирован порок сердца, а уже в колонии из-за удара у него развился костный артроз коленной чашечки – все эти болезни прописаны в его медицинской карточке.





В то же время пока не ясно, что нужно делать в подобной ситуации. Из комнаты передач ВК-2 был удалён стенд с телефонами медицинской части колонии и воспитателями. Таким образом, родители узников лишены возможности общения с медперсоналом и могут обращаться только к дежурному, который не имеет никаких полномочий.





В первый год нахождения в колонии Азиз Тогаев получил три весьма спорных взыскания. Учитывая возраст и неопытность, опротестовать их он не мог, поэтому не ясна его судьба в рамках обещанной начальником главного управления по наркоконтролю МВД Геннадием Казакевичем амнистии для всех несовершеннолетних узников ВК-2, отбывающих срок по статье 328 УК. Напомним, полковник Казакевич заявил, что амнистия будет применена к 83 несовершеннолетним узникам. Правда, выйдут ли они все на волю, либо срок для них лишь будет сокращён на два года, он не уточнил.