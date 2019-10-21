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В Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100-тысячным безвизовым туристом стал инженер-механик из польского города Белосток Александр Кучински, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина приехал в составе экскурсионной группы. В Гродно он впервые. И такой торжественный приём стал для него, как он сам признаётся, большой, но приятной неожиданностью.
Гостю вручили подарки и приглашение на две персоны на фестиваль национальных культур, который раз в два года с размахом проходит в городе на Немане. Турист пообещал обязательно воспользоваться такой возможностью вместе с женой.
Александр Кучински, турист (Польша):
Безвизовый режим действует в Гродненской области уже 3 года. За это время им воспользовались граждане 40 стран. Что, конечно, отразилось на экономике регионе – открылось полсотни кафе и ресторанов, вырос товарооборот, появилось 7 новых гостиниц и хостелов, создано свыше 600 новых рабочих мест.
Напомним, с 10 ноября Гродненская и Брестская безвизовая зоны объединяются и расширяются. Теперь без лишних формальностей в нашу страну можно приехать на 15 дней.
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Новости Беларуси. 100-тысячным безвизовым туристом стал инженер-механик из польского города Белосток Александр Кучински, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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