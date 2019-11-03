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Земфира презентовала две новые песни. Такое бывает нечасто

03.11.2019 22:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера певица Земфира презентовала две новые песни. Это произошло на фестивале Parus в Дубае. Треки называются «Abuse» и «Goodbye» и обе посвящены расставанию.

До этого Земфира выпускала новую песню год назад. Трек назывался «Джозеф», он был написан на отрывки из стихов Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». До «Джозефа» певица пять лет не выпускала новых песен.

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Теги: Минск
 
 
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До этого Земфира выпускала новую песню год назад. Трек назывался «Джозеф», он был написан на отрывки из стихов Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и...
 
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