Растительное «мясо» и этичные тату. В Минске праздновали Международный день вегана

Источник материала: Tut.by

В Минске 3 ноября прошел фестиваль, посвященный Международному дню вегана — с маркетом, фудкортом и лекциями. И на нем было не протолкнуться. GO.TUT.BY узнал, из чего делают веганские котлеты для бургеров и почему не все веганское равно здоровое.





Битва веганского «мяса»

Веганский фестиваль проходит в столице в третий раз. Его организаторы — семейная пара Евгений и Мира Кобальт. Двое веганы, ни в каком виде не едят продукты животного происхождения — мясо, коровье молоко, яйца. А еще они занимаются развитием своей творческой мастерской «ECOkit» и как ремесленники изготавливают эко-товары для дома — мешочки для фруктов, вязаные мочалки, домашнее мыло, зубной порошок, щетки и посуду из дерева. Это бизнес, которым, как признается хозяйка Мира, глобально не заработаешь, но себя обеспечишь. Всю продукцию пара делает вместе, и она делается по принципу «ноль отходов». А это уже не столько о веганстве, сколько об образе жизни.





— Веганство — это не просто не есть продукты животного происхождения. Это более осознанное отношение ко всему: к планете, животным, себе. Многие спрашивают: «Так, а что вы едите, если нельзя мясо и яйца?» На этом фестивале мы показываем, что всем продуктам животного происхождения можно найти замену. Отсюда выбрали и девиз — «еда привычная может быть этичной».





Например, в Беларуси делают альтернативы французским сырам — веганские камамбер и рокфор. А еще домашнюю выпечку, хлеб, пиццу и хот-доги с сосисками, напитки. По опыту прошлых фестивалей, на которых было порядка 5 тысяч посетителей, организаторы знают, что на фестиваль приходят не только веганы: «Кто-то переходит на растительную пищу, чтобы поправить здоровье и не есть много жирной еды, а кто-то — чтобы найти альтернативу в пост».





Новая активность на World Vegan Day — бургер баттл. Гостям предложили проголосовать за самое вкусное веганское «мясо» от производителей из трех стран — Беларуси, Литвы и Англии. Директор веганского фастфуда «Monkey Food» Александр Володин рассказал, что в его проекте мясо для бургеров готовят больше трех лет. Делают его из пшеничного белка, фасоли и различных специй.

— Мы специально разрабатывали рецепт этой котлеты без продуктов животного происхождения, чтобы показать, что такой бургер по цене может быть доступнее обычного — и экологичнее, ведь мясная промышленность пагубно влияет на окружающую среду.





Попробовать такой продукт можно только в готовом виде. А если захочется готовить дома? На фествальную пробу привезли полуфабрикаты — веганские котлеты и фарш от британского бренда «The Meatless Farm Co». Мясо для них делается из смеси соевого, горохового и рисового белков. Пока оно было представлено только на фестивале, но дистрибьюторы не исключают, что оно может оказаться на полках гипермаркетов.

«Не все веганское здоровое»

Крупных брендов на фестивале единицы. Зато очень много производителей с домашними хэнд-мейд продуктами. За стендом с вареньем и луковым мармеладом встретили белорусского культуролога, киноаналитика и журналиста Максима Жбанкова и его супругу культуролога Дарью Ситникову. Три года семья занимается вареньем и продает его исключительно на ярмарках и фестивалях, встречая в таких местах не только покупателей, а людей с «хорошей энергетикой».





На World Vegan Day они привезли перцовые джемы — от лайт вариантов до активных взрывных, чатни из ревеня, фирменный луковый мармелад с гранатовым сиропом, пряную брусничку, десертный тыквенно-облепиховый джем. Стоимость от 3 до 10 рублей, в зависимости от объема и вкуса. Максим рассказывает, как началось их пристрастие к джемам и соусам:

— Три года назад оказалось много свободного времени. Мы активно путешествовали по Европе: что-то попробовали в Португалии, что-то на севере Италии, что-то нашли на городском рыночке в Будапеште. Нам стало немножко обидно за державу: везде играют с овощными джемами, делают небанальные соусы, а у нас нет. Так все и совпало. Сейчас мы предлагаем палитру вкусов — к паштетам, мясу, сырам, к любым веганским блюдам. Это дополнительный компонент, с ним блюдо начинает «играть».





За то, чтобы блюда «играли» и при этом были полезными, выступает и Кристина Геер, молодая мама и автор кулинарного блога в инстаграм. На World Vegan Day в формате 30-минутной лекции девушка рассказала о своем опыте растительного питания и его совмещении с материнством. Кристина веган больше шести лет, в рационе ее 3-летнего сына тоже нет мяса, молочки, сахара и глютена.

— Гісторыя вегетарыанства у маей сям'і пачалася з майго бацькі, ен першы адмовіўся ад мяса. А потым мы з сястрой падцягнуліся. Зараз я і мой муж самыя строгія веганы ў сям'і. Аднак нашы сваякі пераймаюць вопыт: свякроў перайшла на вегетарыанства праз некаторы час, большасць маей сям'і трымае праваслаўны пост, таму для іх такое харчаваннне таксама актуальна.





В своем блоге Кристина рассказывает о том, как готовить полезные блюда из растительных продуктов. При этом девушка убеждена: «Не ўсе с адзнакай „веган“, то бок без жывельных прадуктаў, здаровае. Можно зрабіць выпечку з белай мукі, з рафінаваным цукрам без яек і малочкі, але у такім прадукце не будзе ніводнага карыснага рэчыва. Я ратую за тое, каб харчачавацца цэльнымі, неперапрацаванымі прадуктамі».

Своими историями в формате лекций и мастер-классов минские веганы делились на протяжении дня. Выступления были посвящены не только питанию, но и веганской этике. Например, приглашенные спикеры рассказывали о чистоте дома без химии, о веганской маркировке продуктов и необычных экопроектах вроде плоггинга — инициативы, суть которой заключается в сборе мусора по пути во время бега трусцой.





Кроме того, гости фестиваля могли на месте сделать «этические» тату: набить изображения краской, которая не содержит животных компонентов.

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