Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

Источник материала: Вороновская газета





Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут в стране 17 ноября. Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября включительно.





В области создано 669 участковых избирательных комиссий, которые с 1 ноября приступили к работе. Для посещения они открыты в будние дни с 17.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 14.00. Здесь можно задать все интересующие вопросы относительно предстоящих выборов, уточнить, есть ли ваше имя в списке избирателей и всё ли указано верно, а также ознакомиться с биографиями кандидатов.

На избирательном участке №29, расположенном в одном из общежитий «ГродноАзот» по адресу 2-й переулок Белуша, к моменту открытия в фойе были подготовлены стенды с информацией о предстоящих выборах и сроках их проведения, границах избирательного участка, кандидатах по данному округу, памяткой для молодых избирателей. Здесь же – календарь с обратным отсчетом.





– Очень удобно, что вся информация о предстоящих выборах размещена сразу в фойе. В первый же день обратил на нее внимание, посмотрел, кто баллотируется, – рассказал проживающий в общежитии Юрий Маркевич.

В зале, где уже установлены кабинки и будет проходить собственно голосование, есть дополнительная информация, которая может быть полезна избирателям. Это решения администраций, состав избирательной комиссии, избирательный кодекс и Конституция Республики Беларусь. Обязательно – сборник методических материалов.





– Мы готовы ответить на вопросы граждан и помочь им. Например, если есть сомнения, внесены ли вы в списки для голосования, можно прийти на участок с паспортом и сверить. Если вас нет в списках, внесем по месту регистрации, – рассказала член участковой избирательной комиссии для голосования № 29 Гродненского – Центрального округа №51 Галина Наруш. – Всего на нашем участке будут голосовать около тысячи гродненцев.







За информационной справкой можно прийти, даже если не уверены, что относитесь именно к этому участку. Например, чтобы выяснить, где нужно будет голосовать после переезда, или проверить, к какому избирательному участку относится дом. Расскажут и что делать, если в день выборов или в период досрочного голосования вы не сможете посетить участковую избирательную комиссию. Одним словом, специалисты подскажут правильное решение в каждой конкретной ситуации.





Напомним, до начала голосования избирательные участки работают по будням с 17.00 до 19.00 и в субботу с 12.00 до 14.00. Для некоторых участковых избирательных комиссий, расположенных в сельской местности, предусмотрен другой режим работы: с 16.00 до 18.00 в будние дни и с 11.00 до 13.00 в субботу.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/