ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут в стране 17 ноября. Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября включительно.

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

В области создано 669 участковых избирательных комиссий, которые с 1 ноября приступили к работе. Для посещения они открыты в будние дни с 17.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 14.00. Здесь можно задать все интересующие вопросы относительно предстоящих выборов, уточнить, есть ли ваше имя в списке избирателей и всё ли указано верно, а также ознакомиться с биографиями кандидатов.

На избирательном участке №29, расположенном в одном из общежитий «ГродноАзот» по адресу 2-й переулок Белуша, к моменту открытия в фойе были подготовлены стенды с информацией о предстоящих выборах и сроках их проведения, границах избирательного участка, кандидатах по данному округу, памяткой для молодых избирателей. Здесь же – календарь с обратным отсчетом.

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

– Очень удобно, что вся информация о предстоящих выборах размещена сразу в фойе. В первый же день обратил на нее внимание, посмотрел, кто баллотируется, – рассказал проживающий в общежитии Юрий Маркевич.

В зале, где уже установлены кабинки и будет проходить собственно голосование, есть дополнительная информация, которая может быть полезна избирателям. Это решения администраций, состав избирательной комиссии, избирательный кодекс и Конституция Республики Беларусь. Обязательно – сборник методических материалов.

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

– Мы готовы ответить на вопросы граждан и помочь им. Например, если есть сомнения, внесены ли вы в списки для голосования, можно прийти на участок с паспортом и сверить. Если вас нет в списках, внесем по месту регистрации, – рассказала член участковой избирательной комиссии для голосования № 29 Гродненского – Центрального округа №51 Галина Наруш. – Всего на нашем участке будут голосовать около тысячи гродненцев.

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

За информационной справкой можно прийти, даже если не уверены, что относитесь именно к этому участку. Например, чтобы выяснить, где нужно будет голосовать после переезда, или проверить, к какому избирательному участку относится дом. Расскажут и что делать, если в день выборов или в период досрочного голосования вы не сможете посетить участковую избирательную комиссию. Одним словом, специалисты подскажут правильное решение в каждой конкретной ситуации.

Избирательные участки приступили к работе. Но проголосовать еще нельзя – посетителям доступна лишь информация о предстоящих выборах

Напомним, до начала голосования избирательные участки работают по будням с 17.00 до 19.00 и в субботу с 12.00 до 14.00. Для некоторых участковых избирательных комиссий, расположенных в сельской местности, предусмотрен другой режим работы: с 16.00 до 18.00 в будние дни и с 11.00 до 13.00 в субботу.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут в стране 17 ноября. Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика