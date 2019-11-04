Телекомментатор Александр Цвечковский: Зачем расстраиваться из-за троллей?

"БелГазета" . В пуле белорусских спортивных телекомментаторов Цвечковский уже один из старожилов. Шутка ли: 17 лет в публичной стрессовой профессии. При всех ее издержках Александр не считает, что за вредность ему полагается молоко. Потому как счастлив совмещать штатную работу с любимым увлечением жизни, пишет













БЕЗ ДИПЛОМА ЖУРФАКА





Уроженец Миор, маленького живописного райцентра на Витебщине, судьбоносно заточен на спорт с раннего детства. В восемь лет Саша плотно подсел на футбол. В 1986-м «топил» за сборную Советского Союза, выступавшую на мундиале в Мексике. В те же мальчишечьи годы - за минское «Динамо» в чемпионате СССР. Собирал вырезки из газет и журналов, картинки, марки на футбольную тематику. И практически не пропускал спортивные телетрансляции. Впрочем, на «голоса за кадром» внимание обращал не особо. «Больше следил непосредственно за действом, это было главное и самое важное. Речи комментаторов воспринимал скорее как должный фон. И, конечно, не мог представить, что когда-нибудь окажусь в аналогичной ипостаси. У меня ведь даже нет журналистского образования. Хотя по этому поводу нисколько не комплексую. Как показывает практика, качественная журналистика далеко не всегда предполагает наличие диплома журфака. Посмотрите, где учились многие мои коллеги. Саша Дмитриев - в инязе, Дима Герчиков - филолог, Сергей Мацкевич - офицер… Мы вот с другом Юрой Довнаром, журналистом газеты «Прессбол», окончили технологический университет, только разные факультеты. Моя специальность - инженер-экономист. Правда, по ней работал всего несколько месяцев, по распределению на филиале «Горизонта». Позже в биографии Александра была коммерческая торговля - от зонтов и сумок до стройматериалов и запчастей. Пока, наконец, в неблизком уже 2002-м, в 24-летнем возрасте, нахальный парень не позвонил на БТ с предложением комментаторских услуг. В процессе тестирования Цвечковский удивил знанием темы и вскоре в статусе внештатника уже выходил в эфир. Причем на карьерном разбеге начальство доверило ему матчи чемпионата мира-2002. Впрочем, в штат Александр был зачислен лишь в 2006-м. Но уже в качестве проверенного, «в доску своего» эфирного бойца.





И ЖУК, И ЖАБА





Его основные специализации - хоккей, футбол, гандбол. Много хорошего и разного хоккея, футбола, гандбола. Самые популярные и «вкусные» в смысле трансляций виды, в которых разбираются и профессор, и слесарь, и жук, и жаба. Давайте начистоту: кто из нас хоть раз дома на диване или под пивко в баре не «пылесосил» комментаторов в духе «что он там несет?», не отлавливал с ухмылкой слова-паразиты, штампы, потешные оговорки? А ведь существует еще немалая категория воинствующих завсегдатаев различных форумов, где комментаторам и их собеседникам «прилетают» неслабые заряды критической шрапнели. И зачастую не в парламентской стилистике. «Среди ребят из комментаторского цеха есть такие, кто принципиально не следит за отзывами в свой адрес, чтобы не портить нервы. Я форумы и то, что на них пишут обо мне, читаю часто. Могу спокойно посмеяться. Нормально, когда критика адекватная, конструктивная. А чего расстраиваться из-за троллей? И вообще все это - вкусовщина. Скажем, одного и того же певца, актера кто-то боготворит, а кто-то терпеть не может. Так и по отношению к нам. Кому-то нравится манера Цвечковского, кто-то ее не воспринимает. Мы все разные - и те, кто по одну сторону экрана, и те, кто по другую. Всем не угодишь. Да и не нужно. Надо оставаться собой. Моя задача - помочь зрителю в просмотре спортивного события. Передать атмосферу, сообщить полезную информацию. Вспомогательная функция. И стараюсь ее добросовестно и объективно выполнять, без самолюбования и выпячивания себя».





РАБОТА КАК ХОББИ





Журналистика априори профессия стрессовая. Телевизион-ная - тем паче. У Александра Цвечковского за годы на «телеке» выработался необходимый иммунитет. «Определенный риск эмоционального выгорания, конечно, есть. Случается, возникает ощущение: что-то я «поднаелся» спортом. Смотреть ведь приходится много, и по долгу, и по желанию. Часто ночами. К примеру, из последних десяти поединков НХЛ с участием «Нэшвилла», которому симпатизирую, видел восемь - в прямых ночных показах. Но мне этого хочется. А ведь бывает, что приходится работать на играх с тоскливым сюжетом и между командами, которые тебя не очень греют… Однако главное для меня: то, чем я столько лет занимаюсь, - и работа, и мое любимое хобби. Это идеальное совпадение. Сильной моральной и физической усталости не чувствую. После работы умею переключаться, с домашними комментаторскими интонациями и спортивными терминами не разговариваю, ха-ха. Нервы в порядке. И мне комфортно, когда рабочие эфиры идут потоком. Принцип назначения на них? Абсолютно демократичный и справедливый. Руководство распределяет трансляции между нами равномерно по количеству и качеству. Нет такого, что кто-то комментирует события только с рядовым рейтингом, а кто-то - исключительно топовые. Определенная конкуренция, само собой, присутствует. Но здоровая, не влияющая на отношения в коллективе. Они дружеские. Хотя пообщаться в неформальной обстановке, попить пивка, сходить в баню удается не часто. Не совпадают графики, да и времени свободного не много. Я вот свой досуг почти полностью стараюсь посвящать сыну. Он у меня занимается хоккеем в «Юности-2006».









У КРОМКИ ПОЛЯ





Александра радует большое количество хороших арен в стране, с комфортными условиями для болельщицкого просмотра, и с современными удобными комментаторскими позициями. Но при всех преимуществах работы в студии больше всего он любит находиться у бровки. «Когда ведешь репортаж фактически с кромки поля, остро чувствуешь нерв игры, ощущаешь эмоции, видишь лица игроков и тренеров, их настроения. Ну и слышишь много чего интересного и колоритного, ха-ха. Дружу ли со спортсменами? С некоторыми да, находимся в приятельских отношениях. Например, с хоккеистом Денисом Гротем, которого часто приглашаю в качестве собеседника на репортажи. С Юрием Чухом, ныне тренером «Энергии» из Торуни, с которым ближе познакомились, когда он интересно, пусть недолго, тренировал моего сына».





Беседуя возле одного из входов на «Минск-Арену», мы с Сашей еще не знаем, что через несколько часов хоккейное минское «Динамо» получит «баранку» от рижских одноклубников, запротоколирует седьмое кряду поражение и свалится на самое дно подвала конференции «Запад». Но, прогоняя предчувствия, все же касаемся болезненной темы. «Конечно, поражения и провалы угнетают. Особенно, когда идут чередой. Случалось, в один день проколы происходили на всех фронтах: в КХЛ, футбольных еврокубках, у волейбольной «Минчанки», у гандбольного БГК… Представляешь, какой трэш для комментаторов? А для болельщиков? Во мне-то, если честно, горячего болельщика осталось не так много. Наверное, профессиональное. Так, разве что на уровне симпатий некоторым нашим клубам. Но трагедии из поражений уже не делаю. Орать на стадионе или плевать дома в экран не стану. А вот народ переживает крепко».





БЛИЦ ОТ ЦВЕЧКОВСКОГО





- Шутишь? Уйма всевозможных топ-турниров, пять олимпиад, не считая рядовых репортажей… Это не поддается учету.





- Футбол или хоккей?





- Все-таки хоккей. В нем больше азарта и динамики. Кроме того, им занимается мой сын. Любимая команда? «Юность-2006».





- Любимый комментатор Александра Цвечковского?





- Импонирует манера россиянина Федотова. Из белорусских - очень нравится работа тандема Дмитрий Герчиков - Алексей Пынтиков. Большие профессионалы баскетбольного репортажа.





- Телеканал «Культура» или ТНТ?





- Ни то, ни другое. Предпочитаю хороший фильм.





- Русский язык или беларуская мова?





- В переписи - мова. В эфире - русский язык. На нем мой репортаж будет глубже, корректнее, натуральнее. Хотя мову очень уважаю и люблю. И начинал карьеру на ней - комментировали чемпионат мира-2002 с Пашей Барановым именно по-белорусски.