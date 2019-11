Facebook хочет проверять личность пользователей с помощью видеоселфи

Источник материала: Tut.by

Соцсеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами. Об этом сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG

Эксперт отметила, что для распознавания нужно будет снять лицо с разных точек. При этом система уверяет, что больше никто не увидит видеоселфи, и оно будет удалено через 30 дней после подтверждения

This is how Facebook’s Facial Recognition-based Identity Verification looks like

It asks me to look at several directions within the circle