Facebook хочет проверять личность пользователей с помощью видеоселфи

Источник материала: Tut.by

Соцсеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами. Об этом сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019

Эксперт отметила, что для распознавания нужно будет снять лицо с разных точек. При этом система уверяет, что больше никто не увидит видеоселфи, и оно будет удалено через 30 дней после подтверждения

This is how Facebook’s Facial Recognition-based Identity Verification looks like It asks me to look at several directions within the circle It explicitly states no one else will see the video selfie and will be deleted 30 days after the confirmation pic.twitter.com/296bGRDyYZ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019

Вонг предположила, что в эту функцию может быть встроена технология распознавания лиц, но пока неясно, правда ли это. Вероятно, система будет лишь подтверждать, что перед камерой настоящий человек, поясняет Mashable.