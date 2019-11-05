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Facebook хочет проверять личность пользователей с помощью видеоселфи
Источник материала: Tut.by
Соцсеть
Эксперт отметила, что для распознавания нужно будет снять лицо с разных точек. При этом система уверяет, что больше никто не увидит видеоселфи, и оно будет удалено через 30 дней после подтверждения
Вонг предположила, что в эту функцию может быть встроена технология распознавания лиц, но пока неясно, правда ли это. Вероятно, система будет лишь подтверждать, что перед камерой настоящий человек,
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Эксперт написала у себя в Twitter, что для распознавания нужно будет снять лицо с разных точек.
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