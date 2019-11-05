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«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

06.11.2019 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Веревочный городок появился в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

Площадка по экстремальным видам спорта открылась в первой школе. Она объединила несколько веревочных трасс и стен для скалолазания. Для каждого этапа есть весь необходимый инвентарь – карабины, страховки и каски. Сначала городок создавался для подготовки спортсменов, однако неожиданно стал востребованным среди школьников.

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

Елизавета Тарловская, ученица средней школы № 2 Марьиной Горки:
Другие виды спорта для меня однообразные. Здесь ты бежишь, ты не знаешь, чего ожидать: как будут натянуты веревки, как проходить этот этап. Тут работает и само тело в общем, и ноги, и руки.

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

Сергей Махнач, директор центра туризма для детей и молодежи Пуховичского района:
Детям, особенно начиная с 2-3 классов это очень нравится, потому что у них развиты хватательные рефлексы в основном. Им просто делается, в виде игры – например, просто пройти навесную переправу. Меньше нагрузок делается, чтобы им было интересно и чтобы они играли. Таким образом прививается любовь к этому виду спорта. А дальше, если человек остался и заинтересовался, начинают более профессионально заниматься.

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

Веревочный городок пока что единственный в районе. Любители планируют сделать этот вид спорта более популярным, особенно среди молодежи. Это поможет Пуховичскому району громко заявить о себе на всю Минщину.

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке

Люди в материале: Елизавета Тарловская, Сергей Махнач
 
 
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Новости Беларуси. Веревочный городок появился в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Площадка по экстремальным видам спорта открылась в первой...
 
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