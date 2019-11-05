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«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Веревочный городок появился в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Площадка по экстремальным видам спорта открылась в первой школе. Она объединила несколько веревочных трасс и стен для скалолазания. Для каждого этапа есть весь необходимый инвентарь – карабины, страховки и каски. Сначала городок создавался для подготовки спортсменов, однако неожиданно стал востребованным среди школьников.
Елизавета Тарловская, ученица средней школы № 2 Марьиной Горки:
Сергей Махнач, директор центра туризма для детей и молодежи Пуховичского района:
Веревочный городок пока что единственный в районе. Любители планируют сделать этот вид спорта более популярным, особенно среди молодежи. Это поможет Пуховичскому району громко заявить о себе на всю Минщину.
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Новости Беларуси. Веревочный городок появился в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Площадка по экстремальным видам спорта открылась в первой...
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