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«Может, сначала отремонтируем то, за что надо платить?»

08.11.2019 07:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Может, сначала отремонтируем то, за что надо платить?»
АиФ

«Может, сначала отремонтируем то, за что надо платить?» Как в 2020 году потратят деньги, выделенные на дороги?
В стране становится все больше платных дорог, но их качество оставляет желать лучшего. Может, сначала отремонтируем то, за что надо платить? Это же нонсенс – платить за некачественно оказанную услугу!

Я уже опускаю вопрос качества второстепенных дорог, особенно в глубинке. Такое чувство, что в некоторых местах ремонт не делали еще с советских времен.

Л. Дубов, Могилев

 
 
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АиФ Как в 2020 году потратят деньги, выделенные на дороги? В стране становится все больше платных дорог,...
 
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