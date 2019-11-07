Я уже опускаю вопрос качества второстепенных дорог, особенно в глубинке. Такое чувство, что в некоторых местах ремонт не делали еще с советских времен.
Л. Дубов, Могилев
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«Может, сначала отремонтируем то, за что надо платить?»
08.11.2019 07:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Я уже опускаю вопрос качества второстепенных дорог, особенно в глубинке. Такое чувство, что в некоторых местах ремонт не делали еще с советских времен.
Л. Дубов, Могилев
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АиФ Как в 2020 году потратят деньги, выделенные на дороги? В стране становится все больше платных дорог,...
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