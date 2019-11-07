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Любую работу нужно делать до конца

08.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Так считает жительница аг. Вархи Первомайского сельсовета Лариса Данилова, которая рассказала нам о своей деятельности старейшины и поделилась секретами того, как заслужить уважение односельчан и оперативно и качественно выполнить свою работу.

Любую работу нужно делать до конца

Отец Ларисы Владимировны родом из д. Шабаны Городокского района, но по долгу военной службы работал в Мурманском районе, а спустя некоторое время на военной базе в посёлке Гремиха Северомуйского района у мужчины родилась дочь. Когда отец вышел на пенсию, то решил вместе с семьёй вернуться на историческую родину. Лариса Владимировна признаётся, что поначалу не хотела переезжать, ведь в России оставались все её друзья, знакомые, но отец настоял на переезде, а слово отца-военного было законом.

    Сразу после школы Лариса Данилова пошла работать в Руднянскую школу пионервожатой, а потом поступила в Вилейское училище на контролёра отдела технического контроля слесарных и станочных работ. Окончательное решение остаться в Беларуси пришло в 1984 г., когда наша героиня вышла замуж.  

    Лариса Владимировна признаётся, что дисциплинированность и ответственность ей привил отец, который с самых ранних лет был для неё примером и мотивировал стать хорошим человеком. Это помогает женщине в исполнении обязанностей старейшины, ведь в этом деле важна оперативность и исполнительность. Например, недавно в аг. Вархи проходила газификация, и старейшина проводила активную разъяснительную работу среди жителей, организовывала собрания.

    Собеседница отмечает, что, как старейшина, она сотрудничает с органами местного управления, которые дают ей запросы на сбор информации у населения (количество засеянных огородов, перепись домашнего хозяйства). Также налажен контакт и с государственными организациями, ежегодно старейшина принимает участие в подворных обхода, информирует жителей о нормах пожарной безопасности.

    — У старейшины хватает дел, это нормально. Вопросы мы стараемся решать по мере поступления. Бывает, иду по улице и замечаю, что свет не горит, тогда сразу подаю сведения в сельисполком. А потом уже совместно решаем, какие силы привлекать для решения этого вопроса. Так что работаем командой, — объясняет собеседница.

    Лариса Владимировна признаётся, что она довольно принципиальна в работе: считает, что любое дело нужно выполнять качественно и на совесть. Такой подход проявляется во всём. Женщина занимается вязанием, что требует немало внимания, усилий и усидчивости. Свободное время Лариса Данилова уделяет внуку, который, к слову, и вдохновляет её на создание многих необычных вещей.

Юлия РУДЯКОВА.

 
 
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Так считает жительница аг. Вархи Первомайского сельсовета Лариса Данилова, которая рассказала нам о своей деятельности старейшины и поделилась секретами...
 
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